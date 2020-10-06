Bebeğinizin Yeterli Gelişimi İçin Doğru Emzirin

Eğer bebeğinizi emzirmezseniz, süt üretmek için yeterli uyarım olmaz, süt üretimi için gerekli hormonlar salgılanmaz ve süt üretimi azalır. Meme uçlarında rahatsızlık, yanlış emzirme tekniği ve yetersiz beslenmenin bu uyarımı etkilediğinin altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Ömer Dai, bebekte yeterli kilo kazanımı olmuyorsa ve gelişme-büyüme geriliği gibi işaretler bulunuyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini söylüyor.

Doğru emzirdiğinizden emin olun

Tiroid seviyesi, anemi, diyabet, hormonal dengesizliklerin yetersiz süt üretimine neden olabileceğini belirten Op. Dr. Dai , annelerin kullandığı bazı soğuk algınlığı ve alerji ilaçlarının, östrojen içeren doğum kontrol haplarının da süt üretimini azalttığının altını çiziyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Ömer Dai, bebeğine sütünün yeterli gelip gelmemesi konusunda endişeye kapılan yeni annelere tavsiyelerde bulunuyor: “Anne sütünü arttırmak için bebeğinizi sık sık emzirin. Sık emzirmek vücudunuzu uyarakak daha çok süt üretmesini sağlar. Bebeğinizi emzirirken süt akışını hızlandırıp süt kanallarını boşaltmak için elinizle baskı yapın. Akışın azaldığını, sütün azaldığını hissettiğinizde diğer taraftan emzirmeye başlayın ve aynı hareketi tekrarlayın.”

Doğru emzirmenin önemine vurgu yapan Op. Dr. Dai, iki emzirme arasında veya emzirme sonrası sütün tam boşalmadığı hissedildiğinde sağma yapılması gerektiğini söylüyor. Bebeklerin meme emmeye alışmasını sağlayabilmek için hemen emzik kullanımına yönelmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Dai, “Emzirme sırasında mümkün olduğunca göz ve ten teması kurun. Emzirirken uyanık olmasını sağlayın. Bunun için başına, ayaklarına ve ellerine masaj yapabilirsiniz” diyor.

Süt üretimini arttıran besinleri kullanabilirsiniz

Yeterli beslenmek ve bol su içmek dışında süt üretimini arttıran kesin bir besin olmadığını söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Ömer Dai, yulaf, arpa, sarımsak, denizotu, darı, papaya, balkabağı, susam yağı, badem, malt içeren alkolsüz içecekler, dereotu, fesleğen, şevketibostan, rezene, çemen, devedikeni, ahududu yaprağı ve ısırgan otunun anne sütünü artırdığını belirtiriyor. Op. Dr. Ömer Dai, bebeğin yeterli kilo alamadığı düşünülüyor ve bebekte büyüme ve gelişme geriliği varsa mutlaka çocuk doktoruna danışılmasını öneriyor.