  • BIST 1.161
  • Altın 476,595
  • Dolar 7,7414
  • Euro 9,1213
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

Bebeğinizin Yeterli Gelişimi İçin Doğru Emzirin

» »
“Eğer bebeğiniz sağlıklıysa, yeterli kilo kazanımı varsa sütünüz bebeğiniz için yeterlidir” diyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Ömer Dai, Emzirme Haftası vesilesiyle yeni annelere emzirmeye dair önemli ipuçları veriyor.
Bebeğinizin Yeterli Gelişimi İçin Doğru Emzirin

Eğer bebeğinizi emzirmezseniz, süt üretmek için yeterli uyarım olmaz, süt üretimi için gerekli hormonlar salgılanmaz ve süt üretimi azalır. Meme uçlarında rahatsızlık, yanlış emzirme tekniği ve yetersiz beslenmenin bu uyarımı etkilediğinin altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Ömer Dai, bebekte yeterli kilo kazanımı olmuyorsa ve gelişme-büyüme geriliği gibi işaretler bulunuyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini söylüyor.

 

Doğru emzirdiğinizden emin olun

Tiroid seviyesi, anemi, diyabet, hormonal dengesizliklerin yetersiz süt üretimine neden olabileceğini belirten Op. Dr. Dai , annelerin kullandığı bazı soğuk algınlığı ve alerji ilaçlarının, östrojen içeren doğum kontrol haplarının da süt üretimini azalttığının altını çiziyor.

 

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Ömer Dai, bebeğine sütünün yeterli gelip gelmemesi konusunda endişeye kapılan yeni annelere tavsiyelerde bulunuyor: “Anne sütünü arttırmak için bebeğinizi sık sık emzirin. Sık emzirmek vücudunuzu uyarakak daha çok süt üretmesini sağlar. Bebeğinizi emzirirken süt akışını hızlandırıp süt kanallarını boşaltmak için elinizle baskı yapın. Akışın azaldığını, sütün azaldığını hissettiğinizde diğer taraftan emzirmeye başlayın ve aynı hareketi tekrarlayın.”

 

Doğru emzirmenin önemine vurgu yapan Op. Dr. Dai, iki emzirme arasında veya emzirme sonrası sütün tam boşalmadığı hissedildiğinde sağma yapılması gerektiğini söylüyor. Bebeklerin meme emmeye alışmasını sağlayabilmek için hemen emzik kullanımına yönelmenin yanlış olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Dai, “Emzirme sırasında mümkün olduğunca göz ve ten teması kurun. Emzirirken uyanık olmasını sağlayın. Bunun için başına, ayaklarına ve ellerine masaj yapabilirsiniz” diyor.

Süt üretimini arttıran besinleri kullanabilirsiniz

Yeterli beslenmek ve bol su içmek dışında süt üretimini arttıran kesin bir besin olmadığını söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Ömer Dai, yulaf, arpa, sarımsak, denizotu, darı, papaya, balkabağı, susam yağı, badem, malt içeren alkolsüz içecekler, dereotu, fesleğen, şevketibostan, rezene, çemen, devedikeni, ahududu yaprağı ve ısırgan otunun anne sütünü artırdığını belirtiriyor. Op. Dr. Ömer Dai, bebeğin yeterli kilo alamadığı düşünülüyor ve bebekte büyüme ve gelişme geriliği varsa mutlaka çocuk doktoruna danışılmasını öneriyor.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper yaşlılık nedir? neler yapmak gerekir?05 Ekim 2020 Pazartesi 21:02
  • Sonbaharda denize giriyoruz ama.. Uzmanlar uyardı05 Ekim 2020 Pazartesi 20:40
  • Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 35 milyon 400 bini aştı05 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
  • Koronavirüs aşısı yapılanlar anlattı!05 Ekim 2020 Pazartesi 14:10
  • Gebelikte Kansızlık Anne Ve Bebek Sağlığını Olumsuz Etkiliyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:50
  • Covid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:30
  • Yanlış Duruş Boyumuzu Kısaltabilir05 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
  • Yatak Kaynaklı Bel ve Sırt Ağrılarına Çözüm: Orthopedic Support05 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
  • Uzman isim virüste ana bulaştırıcı unsuru açıkladı. Tek bir şeye dikkat çekti05 Ekim 2020 Pazartesi 10:37
  • Estetikte Hukuki Sorunlar05 Ekim 2020 Pazartesi 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti