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Bebekleri hafifçe sıvazlamak ağrı hissini azaltıyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, acı ve ağrılı deneyimler sırasında bebekleri hafifçe sıvazlamanın ağrı kesici etkisi yaratabileceğini ortaya koydu.
Bebekleri hafifçe sıvazlamak ağrı hissini azaltıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, acı ve ağrılı deneyimler sırasında bebekleri hafifçe sıvazlamanın ağrı kesici etkisi yaratabileceğini ortaya koydu.

Oxford ve Liverpool John Moores üniversitelerinden araştırmacılar, 32 bebeğin kan testi yapıldığı sıradaki beyin aktivitelerini inceledi.

Bebeklerin yarısı, bu acılı deneyim öncesinde yumuşak bir fırçayla okşandı.Bu bebeklerde ağrıya bağlı beyinsel aktivitenin diğerlerine göre yüzde 40 daha az olduğu görüldü.

Doğal analjezik

Araştırma ekibinden Rebeccah Slater, "Dokunuşun hiçbir yan etki riski olmadan analjezik etkisi yarattığı görülüyor" diye konuştu.

Araştırmaya göre, ağrıyı azaltmak için gereken ideal sıvazlama hızı ise, saniyede 3 cm.Bu hızla onlara dokunmak, daha önce yetişkinlerde ağrıyı azalttığı ortaya çıkan, bebeklerin derisinde bulunan bazı duyu nöronlarını harekete geçiriyor

.Current Biology isimli dergide yayımlanan araştırma, yeni doğan masajı ile prematüre bebeklerin ebeveynleriyle temas ederek bağ kurmasını ve daha az ağrı çekmesini sağlayan 'kanguru bakımı' gibi uygulamaların neden işe yaradığını da açıklayabilir.

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