Bebeklerin durumu ne? Bakanlık açıkladı...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘alkollü mama’ nedeniyle tedavi gören bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün sabah 08.30 itibarıyla yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin tümünün sağlık durumları iyi olup, beslenmeleri ağız yoluyla devam etmektedir ve genel tedaviye verdikleri yanıt olumlu yönde sürmektedir” denildi.