  • BIST 2.168,66
  • Altın 918.297
  • Dolar 14.8104
  • Euro 16.3016
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Beden dili uzmanı Putin’in hamlelerini yorumladı: ‘Son dönemde kendini izole etti’

» »
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, dünyanın gözü kulağı kuşkusuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sıradaki hamlelerine çevrildi.
Beden dili uzmanı Putin’in hamlelerini yorumladı: ‘Son dönemde kendini izole etti’

Dünyanın dört bir yanından birçok uzman ve istihbarat yetkilisi, Putin’in önümüzdeki dönemde hayata geçirmesini beklediği ‘kanlı’ eylemlere dikkat çekerken, Rus liderin son dönemde zor günler geçirdiği, rapor edilen sağlık sorunlarıyla bağlantılı olarak davranışlarını değiştirmesinden endişe edildiği aktarıldı.

Avustralyalı yazar ve beden dili uzmanı Allan Pease, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, Rus lideri 30 yıldır tanıdığını belirtirken, işgalin başladığı günden bu yana hareketlerini analiz etti. Putin’i ‘hızlı öğrenen biri’ olarak tanımlayan Pease, Putin’in işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana kilo almaya başladığını ve sağlık sorunlarıyla bağlantılı olarak davranışlarını değiştirmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Putin'den Rus halkına birlik olma çağrısı | ŞARKUL AVSAT

‘PUTİN’İN KİLO ALMAYA BAŞLADIĞI GÖRÜLÜYOR’

Bay Beden Dili lakaplı Pease, Putin’in uzun süredir ‘sert adam’ kişiliğini son derece iyi yönettiğini ve gösterdiğini belirtti. Ancak Pease, Rus liderin davranışlarının işgalin başından bu yana değiştiğine dikkat çekti. Putin’i yakından tanıdığını vurgulayan beden dili uzmanı, “O her zaman bir fitness fanatiği olmuştur. Ama açıkçası şu anda çalışamıyor. Bu da dışarıdan fark edilmeye başlandı. Belki bundan dolayı veya başka bir şeyden, Putin hakkında kanser veya Parkinson başlangıcı olduğuna dair söylentiler dolaşıyor” dedi. Putin’in bir süredir egzersiz yapmadığı ve kilo alımının bununla da bağlantılı olduğunu vurguladı.

The Sun gazetesinin haberine göre, Pease, son dönemde Putin’in kendini çevresindekilerden ‘izole tuttuğuna’ dikkat çekerken, bu durumun Rus liderin içerisinde bulunduğu ‘paranoyaya’ işaret ettiğini öne sürdü.

‘İNSANLARIN ETRAFINDA OLMAK İSTEMİYOR’

Pease, “Kendisini herkesten uzak tutuyor. Belli ki kafasında bir şeyler dönüyor. İnsanların etrafında olmak istemiyor.” dedi.

Beden dili uzmanı, Putin’in spekülatif hastalığının Ukrayna’daki davranışlarını tetikleyebileceğini de iddia etti.

Pease, pandemiden önceki otuz yıl boyunca düzenli olarak Rusya’ya gittiğini ve Putin’i en son 2014’teki Soçi Olimpiyatları’nda gördüğünü söyledi. O zaman, Putin’i ilk gördüğü 1991 yılında aynı göründüğüne dikkat çeken beden dili uzmanı, “Ancak şu anda çok farklı görünüyor. Bu değişiklik yeni ve yüzüne bile yansımış” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy: Güvenlik garantisi verilirse Rusya'yla Kırım ve Donbass'ı konuşmaya hazırız22 Mart 2022 Salı 10:32
  • Avrupa Birliği dışişleri ve savunma bakanları toplandı21 Mart 2022 Pazartesi 15:01
  • Rusya: Sumy’deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu21 Mart 2022 Pazartesi 14:31
  • Bangladeş’te alabora olan feribotta ölenlerin sayısı 7’ye çıktı21 Mart 2022 Pazartesi 13:58
  • Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil21 Mart 2022 Pazartesi 13:01
  • Nükleer santralde mahsur kalan Çernobil çalışanları eve gidebilecek21 Mart 2022 Pazartesi 12:31
  • Ukrayna askeri sağlık servisi başkanı: Rus esirlerin hadım edilmesi için talimat verdim21 Mart 2022 Pazartesi 11:48
  • Almanya Rus gazına bağımlılığı azaltmak için Katar ile masaya oturdu21 Mart 2022 Pazartesi 10:42
  • Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri teçhizat desteğinde bulunacak21 Mart 2022 Pazartesi 10:20
  • Zelenski, 'Putin ile müzakereye hazır olduğunu' söyledi20 Mart 2022 Pazar 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti