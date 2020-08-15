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Belarus'ta 'renkli devrim' senaryosu uygulandığını belirten Lukaşenko: Durumu Putin'le istişare edeceğim

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin 'renkli devrim' senaryosu dahilinde yurt dışından saldırganlığa maruz kaldığını ve durumu Rus lider Putin'le konuşma niyetinde olduğunu ifade etti.
Belarus'ta 'renkli devrim' senaryosu uygulandığını belirten Lukaşenko: Durumu Putin'le istişare edeceğim

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin 'renkli devrim' senaryosu dahilinde yurt dışından saldırganlığa maruz kaldığını ve durumu Rus lider Putin'le konuşma niyetinde olduğunu ifade etti.

Basın toplantısı düzenleyen Aleksandr Lukaşenko, "Derinlerde neler olduğunu görüyoruz. Bunları çok iyi görüyoruz. Bizi barışçıl eylem ve gösterilerle uyutmanıza gerek yok. Zira biz 'renkli devrim' metotlarını okuduk. 'Renkli devrim' metotlarının yanında dış müdahale unsurları da vardı" dedi.

Ülkede yaşanan muhalif gösterileri bugün Belarus Savunma Bakanlığı Stratejik Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda masaya yatıracaklarını kaydeden Lukaşenko, "Gösterilere katılanların çoğu, yaşananların ne ifade ettiğini anlamıyor. Bunu sadece koordine edenler ve yönlendirenler anlıyor. Kargaşaların organizatörleri, kamuoyunu etkilemek için mizansen görüntüler hazırlıyor ve yalan haberler yayıyor" ifadelerini kullandı.

Belarus'taki durumu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le istişare etmek istediğini, zira gelişmelerin Rusya için de tehdit oluşturduğunu belirten Lukaşenko, Belarus'un korunmasının Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin korunması anlamına geleceğinin altını çizdi.

Lukaşenko, basın toplantısı sırasında Moskova'da bir evi bulunduğuna dair haberleri yalanladı.

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