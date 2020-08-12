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Belarus’un başkenti Minsk’te güvenlik güçleri sokakları terk etti

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Belarus’un başkenti Minsk’te güvenlik güçleri sokakları terk etti
Belarus’un başkenti Minsk’te güvenlik güçleri sokakları terk etti

Belarus’un başkenti Minsk’te güvenlik güçleri akşam saatlerinde protestoların gerçekleştiği sokakları terk etti. Kentteki durumun tamamen yetkililerin kontrolü altında olduğu belirtildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, protestoların ardından Minsk’te durum tamamen yetkililerin kontrolü altına geçti. Gözaltılar sonrasında güvenlik güçleri sokaklardan ayrıldı.

Rus basını da polis kordonlarının kaldırıldığı ve ana caddelerde trafiğin normale döndüğünü aktardı.

Gösterileri koordine edenlere gözaltı

Belarus’un resmi ajansı BelTA protestoları koordine eden isimlerin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Belarus parlamentosu kınadı: Gençlik koz olarak kullanılamaz

Diğer yandan Belarus parlamentosundan yapılan açıklamada da ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma girişimleri kınandı.

Belirli gruplarca kasıtlı olarak toplumun bölünmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, “Gençliğin ülkedeki durumu çalkantıya uğratmak için koz olarak kullanılmasına izin verilemez. Her vatandaş yasalara uymalı, devletse düzen ve huzuru sağlamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik eylemleri uygun olarak nitelendirildi.

Minsk’te dün başkanlık seçimlerinin ardından sonuçlara itiraz eden vatandaşlarca üçüncü kez protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestolar sırasında yaklaşık 3 bin kişinin gözaltına alındığı, güvenlik güçleri ve göstericiler arasından çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

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