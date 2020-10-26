Belçika: Birlikte sandviç yiyen 5 öğrenciye bin 250 euro Covid-19 cezası

Belçika'nın Kortrijk şehrinde beş öğrenci yeni Covid-19 önlemlerini ihlal ederek birlikte aynı banka oturup sandviç yemeye kalkınca polis toplam bin 250 euro (yaklaşık 12 bin TL) para cezası yazdı.

Yeni önlem paketinde ülkede dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmştı. Flaman medyasında yer alan habere göre çocuklardan birinin avukat olan babası sürekli yeni önlemler geldiği ve tedbirlerin sık sık değişmesi nedeniyle insanların takip etmekte zorlandığını ileri sürerek cezaya itiraz etti.

Belçikalı yetkililer daha önce tedbirlere uymayanların ağır biçimde cezalandırılacağını duyurmuştu. Bu nedenle polis öğrencilerin 'bilmiyorduk' mazeretlerini dinlemedi ve her birine 250 euro ceza kesti.

İbret için mi para tuzağı mı?

Belçika medyasına konuşan avukat baba kuralların 16 kez değiştirildiğini ve küçük ihlallere verilen cezaların para tuzağına dönüştüğünü belirtiyor.

Şehrin Belediye Başkanı Ruth Vandenberghe ise, cezaların, federal hükümetin kararı olduğunu hatırlattı ve polisin her yerde kuralları ihlal edenleri para cezasına çarptıracağını söyledi.

Gerekirse ordu devreye sokulacak

Belçika'da son olarak restoran ve barların ardından tüm spor ve kültür mekanları da kapatıldı. Gece yarısından başlayarak sabah 05:00'e kadar olan sokağa çıkma yasağının başlangıç saati de akşam 22:00'ye çekildi.