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Belçika’da İnşaat Şirketleri Projeleri Durduruyor

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Belçika’da İnşaat Şirketleri Projeleri Durduruyor
Belçika’da İnşaat Şirketleri Projeleri Durduruyor

Belçika İnşaat Konfederasyonu (Embuild), ülkede yapı sektörünün durumuna ve son dönemde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı.


Açıklamada, ülkedeki inşaat şirketlerinin yarısının teslimat sorunları, malzeme fiyatları veya müşteri talepleri nedeniyle bir süre için faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi.


Embuild’in 6-13 Eylül’de 317 müteahhitle bir anket çalışması yaptığına dikkati çekilen açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 53’ünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu bilgisi verildi.


İnşaat şirketleri yüksek malzeme fiyatlarından yakınıyor


Açıklamada, müteahhitlerin yüzde 40’ının yapı malzemeleri tedarikindeki sorunlar, yüzde 25’inin malzeme fiyatları nedeniyle işe ara verdiğine işaret edilerek, yapı malzemelerinin fiyatı ve teslimatı açısından işlerin iyiye gitmediği bilgisi verildi.


İnşaatçıların yüzde 30’unun müşterilerinin talebi nedeniyle işleri geçici bir süre askıya aldığı ifade dilen açıklamada, bunun mali ve teknik sebeplerden kaynaklandığına dikkati çekildi.


Açıklamada, inşaat şirketlerinin yarıdan fazlasının teslimat sorunları, yüksek malzeme fiyatları, müşteri isteği ve yüksek enerji fiyatları gibi çeşitli nedenlerle gelecek 3 ay içinde bir veya daha fazla şantiyeyi geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı vurgulandı.

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