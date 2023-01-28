  • BIST 5.191,83
  • Altın 1164.692
  • Dolar 18.799
  • Euro 20.4291
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası

» »
Berlin’de, 12 Şubat günü eyalet meclisi seçimleri var. Sosyal Demokrat Parti, Türk mahallesini "Dönere fiyat sınırlaması getirilsin" pankartlarıyla donattı. Sol Parti ise, "Berlin için Viagra“ sloganıyla Gloria Viagra adlı adayına oy istiyor.
Berlin’de Türk oyları için dönerli ve Viagra’lı seçim kampanyası

Almanya’nın başkenti Berlin'de, Anayasa Mahkemesi'nin bazı usulsüzlükler nedeniyle Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclisi seçimlerini tekrarlatması, yeni bir yarış başlattı.

12 Şubat'ta yapılacak seçimler öncesi partiler ilginç kampanyalar düzenliyor. Alman vatandaşı olanlar hariç, 200 bin Türk'ün yaşadığı Berlin'de, nüfusun yaklaşık yüzde 7'si Türkiye kökenli. Bu nedenle Türklerin oyları özel bir önem taşıyor.

KREUZBERG'DE DÖNER PANKARTI

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Fransizka Giffay'ın yönettiği başkentte, kampanyalardan biri Türk mahallesi Kreuzberg'deki “dönerli pankartla” oldu. SPD, Kreuzberg'e “Dönere fiyat sınırlaması getirilsin“ pankartları astı. Yüksek enflasyon nedeniyle döner fiyatlarının yükselmesi Almanları rahatsız ederken, bir vatandaş Başbakan Olaf Scholz'a, “Döner 8 Euro oldu Bay Scholz. Putin'le bir an önce anlaşın“ diye bağırmıştı.

Sol Parti'nin ilginç adayı Gloria Viagra, “Berlin için Viagra” diyerek oy istiyor.

TÜRK NÜFUS VE KEBAPÇI YOĞUNLUĞU

Almanların milli yiyeceği haline gelen dönerle ilgili kampanya bir şaka ya da muziplik değil. Friedrichshain-Kreuzberg'de kampanyayı yöneten Vincent Wolff adlı SPD'li, basının soruları üzerine, “Artan fiyatlara dikkati çekmek için semtimizdeki klasik ürünü kullandık“ dedi.

Bölgede hem Türk nüfus, hem de dönerci ve kebapçı yoğunluğu yaşanırken, bu pankartla onların sorunlarına da bir anlamda mesaj gönderildiği belirtiliyor.

SOL PARTİ'DEN VİAGRA‘LI ATAK

SPD bu pankartla konuşulurken, Sol Parti de başka bir açılım yaptı. Adayları arasında çok sayıda eşcinsel bulunan Sol Parti, “Berlin İçin Viagra” sloganını kullanıyor. Sol Parti'nin adayı Pankow'da beşinci sırada bulunan Gloria Viagra, hem ismiyle hem de ilginç kişiliğiyle dikkatleri çekiyor.

Gloria Viagra'nın o bölgeden seçilme şansı az. Ancak ilginç kampanyası ile tercihli oyları yükseltip ilk ikiye girerse, Eyalet Meclisi'nde görev alabilecek. Sol Parti'nin amacı ise bu ilginç adaylarla başkentte daha çok sesini duyurmak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç Başbakanı Kristersson: Erdoğan’ın açıklamasına yorum yapmayacağım25 Ocak 2023 Çarşamba 11:05
  • Almanya’nın en çok aranan kadını teslim oldu: Soyguncu ortaya çıktı, paralar kayıp25 Ocak 2023 Çarşamba 10:35
  • Bu ülkede neredeyse her 3 kadından 1’i tecavüze uğruyor24 Ocak 2023 Salı 21:52
  • Berlin’de grev kararı: Tüm uçuşlar duracak24 Ocak 2023 Salı 20:36
  • Bulgaristan’da sosyalistler de hükümet kuramadı24 Ocak 2023 Salı 19:31
  • ‘Macron’dan basına baskı’ iddiası24 Ocak 2023 Salı 15:36
  • Almanya ayaklandı: Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeden gidiyor24 Ocak 2023 Salı 12:05
  • Hollanda’da ırkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld Kur’an-ı Kerim yırttı24 Ocak 2023 Salı 11:20
  • İsveç’ten provokasyon savunması: Yasalar izin veriyor23 Ocak 2023 Pazartesi 20:18
  • Her 4 Yunan vatandaşından biri ruhsal bozukluk yaşıyor23 Ocak 2023 Pazartesi 19:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti