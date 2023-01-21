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Beşiktaş, Aboubakar ile resmi sözleşmeyi imzaladı! İşte alacağı ücret…

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Beşiktaş, Weghorst'un ayrılmasından sonra takıma eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Aboubakar ile resmi sözleşmeyi imzaladı! İşte alacağı ücret…

Beşiktaş, sabah saatlerinde İstanbul’a getirdiği Vincent Aboubakar’ı KAP’a bildirdi. Twitter’dan yayınlanan 1,5 dakikalık videoda Ronaldo, Manchester United ve Al-Nassr’a da yer verilirken, Aboubakar’dan ‘Kara Sevda’ diye söz edildi.

3. kez Beşiktaş’a gelen 30 yaşındaki Aboubakar ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon için 1.55 milyon Euro, diğer sezonlar için ise 3.11 milyon Euro yıllık ücret ödenecek.

Aboubakar, Şenol Güneş’in uygun görmesi halinde Kayserispor maçında süre alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’IN KAP AÇIKLAMASI

“Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar’ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

 

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