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Beşiktaş Tottenham'la kapışıyor

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7 puan geriden gelerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, 19 maçta 45 gole ulaşırken; hem yeni rekorlar kırmak hem de ipi göğüslemek istiyor.
Beşiktaş Tottenham'la kapışıyor

Üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdüren Beşiktaş, doludizgin ilerliyor. Karagümrük'ü 4-1 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, F.Bahçe'nin Sivas'ta puan kaybetmesiyle birlikte averajla götürdüğü liderliği 2 puan farka taşıdı ve 20'nci haftayı 41 puanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde takım bütünlüğünü yakalayan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm kamuoyunun takdirini kazanan siyah-beyazlılar, hem yeni rekorlar kırmak hem de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.


2 PUAN DA FARK ATTI
Son 8 maçta 7'nci galibiyetini alan Beşiktaş, 12'nci haftada liderin 7 puan gerisindeyken 19'uncu haftada 2 puan fark attı. Beşiktaş, Yalçın'la golcü bir kimliğe de büründü. Kazanmayı alışkanlık haline getiren siyah-beyazlılar 19 maçta 45 gole ulaştı. Bu maçların 11'inde 2 ve üzeri goller atan Beşiktaş, 19 takımın 18'ine gol atarken, sadece G.Birliği'ne gol atamadı. 19'uncu maç itibarıyla maç başına 2.36 gol ortalaması yakalayan siyah beyazlıların, kendi gol rekorunu kırması için kalan 21 maçta en az 44 gol atması gerekiyor.


TUTULAMAYAN ÜÇLÜ
Beşiktaş'ın liderin koltuğunu puan farkıyla perçinlediği Karagümrük maçında Mensah, Aboubakar ve Larin attıkları gollerle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda adeta fırtına estirdi. Kamerunlu ve Kanadalı forvetler, fileleri havalandırmaya devam ederken; iki gol birden atan Mensah da Süper Lig kariyerinde ilk kez duble yaptı.

TOTTENHAM'LA KAPIŞIYOR
Son dönemin yenilgisiz takımı Beşiktaş, Avrupa arenasından da zirveye oynuyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde iki oyuncusu 10+ gol atan sadece iki takım var, Beşiktaş ve Tottenham. Siyah-beyazlılarda Aboubakar gol sayısını 10'a, Larin ise 12'ye çıkartırken; İngiliz ekibi Tottenham'da da Kane (12) ve Son (12) ikilisi bu rakamlara ulaşabilmiş durumda.

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