Beşiktaş'ı Atiba sırtladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 28. haftada konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Siyah-beyazlılar, çok zorlandığı maçta ikinci yarıda sonuca gitti. Beşiktaş'ta 59. dakikada sahneye çıkan Atiba, takımına üç puanı getiren golü kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, puanını da 57'ye yükseltip lider Galatasaray'ı yakaladı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan 13. sıradaki Yeni Malatya ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir çift yumrukla topu uzaklaştırdı.



11'inci dakikada Larin'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ghezzal, son çizgide ortasını yaptı, ancak kaleci Ertaç topu uzaklaştırdı.



13'üncü dakikada Hafez'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Domagoj Vida kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.



24'üncü dakikada savunmanın arkasına sarkan Mustafa Eskihellaç, sol çaprazdan ceza alanı içine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Utku Yuvakuran ayaklarıyla gole izin vermedi.



38'inci dakikada ceza sahası dışında rakiplerini geçerek, sert şut çeken Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.



58'inci dakikada ceza sahası içerisinde Aboubakar'ın ara pasıyla topla buluşan Atiba'nın çektiği sert vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.



76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kale direğinin dibinden auta çıktı.



78'inci dakikada kaleye uzak noktadan Rosier'ın çektiği sert şutunu kaleci Ertaç, iki hamlede kurtardı.



Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.