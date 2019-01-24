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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Beşiktaş'ın eski kalecisi evinde ölü bulundu!

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Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan kalecinin evinde ölü bulunduğu bildirildi
Beşiktaş'ın eski kalecisi evinde ölü bulundu!

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Göksel Gencer'in evinde ölü bulunduğu bildirildi

Uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruyan, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olan 1974 doğumlu Göksel Gencer, evinde ölü bulundu. Gencer'in kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

GÖKSEL GENCER KİMDİR?

5c49e4baae298bfbf90224f1.jpgGöksel Gencer, futbola profesyonel olarak 1993'te 3. Lig'de oynayan Silifkespor'da başladı. Burada dikkat çekip 1994'te Samsunspor'a transfer oldu. Uzun süre takımın ikinci kalecisi olsa da, 1999-2000 sezonundan itibaren kalede daha çok bulunmaya başladı. Alioum Boukar ile değişerek oynadıkları sezonlardan sonra 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ye transfer oldu. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu bu sezonda Oscar Cordoba'nın ardından ikinci kalecilik yapan Göksel, biri Türkiye Kupası olmak üzere 

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