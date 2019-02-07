Besim: “Sağlıklı olma hali sadece tıbbi anlamda değildir”

Sağlık Bakanı Dr. Dt. Filiz Besim, Marmara Group- 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 2. Günü’nde “Küreselleşmenin Yeni Boyutları, Popülizm, Sağlıkta İş Birliği” oturumunda, “Koruyucu Sağlık ve Sağlık’ta İşbirliği” konulu bir konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Sağlık alanında gerek sektörel gerek kurumlar arası gerekse de ülkeler arası (hem bölgesel hem de küresel düzeyde) iş birliği bizler için çok önemli ve değerlidir” dedi.

Besim, Marmara Group- 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 2. Günü’nde “Küreselleşmenin Yeni Boyutları, Popülizm, Sağlıkta İş Birliği” oturumunda, “Koruyucu Sağlık ve Sağlık’ta İşbirliği” konulu bir konuşma yaptı.

Besim, sözlerine, “bugün sizlerle Asya ile Avrupa'yı birleştiren bu efsane tarihi şehir İstanbul’da birlikte olmaktan ve Marmara Vakfı gibi gerek bölgesel gerekse uluslararası düzeyde Barış için, insan hakları için, daha iyi bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için 1985’ten beri çalışan bir kuruluşun davetlisi olarak burada yer almaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bu yıl 22. si düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesine ilk kez katılma şansım oluyor. Daha önce KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen birçok devlet insanımız gerek Cumhurbaşkanı gerekse deBakan veya Belediye Başkanı düzeyinde farklı oturumlarda ülkemiz adına söz almıştır. Kıbrıs’ta Marmara Vakfı temsilcileri ile yaptığımız görüşmede bu yıl “sağlıkta iş birliği” konusu ile ilgili biroturum yapma hedefleri olduğunu öğrenmek beni çok mutlu etti” diyerek başladı.