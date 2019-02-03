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Beyaz Saray Sözcüsü: Tanrı Trump'ın başkan olmasını istedi

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Hristiyan Yayın Ağı'na (CBN) yaptığı açıklamada Tanrı'nın 2016 seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasını istediğine inandığını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü: Tanrı Trump'ın başkan olmasını istedi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Hristiyan Yayın Ağı'na (CBN) yaptığı açıklamada Tanrı'nın 2016 seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasını istediğine inandığını söyledi.

Sarah Sanders, "Bence Tanrı hepimizi farklı zamanlarda farklı rolleri oynamaya çağırıyor ve ben Tanrı'nın Donald Trump'ın başkan olmasını istediğini düşünüyorum ve o işte bu yüzden orada." ifadelerini kullandı.

Sanders ayrıca "İnançlı insanların gerçekten ilgilendiği şeylerin çoğunu desteklemede muazzam işler çıkardığını düşünüyorum." sözlerini ekledi.

Sanders Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığını geri çekmesinin bölgedeki Hristiyanları tehlikeye atmayacağına belirterek, "Başkan bizim Hristiyanları desteklediğimizi, Kürtleri desteklediğimizi açıkça ifade etti." dedi.

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