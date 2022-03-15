Beyin sağlığı için en faydalı besinler nelerdir?

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nden bir bilim insanı tarafından beyin sağlığına en faydalı besinler açıklandı.

Harvard Tıp Okulu'nda beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı Dr. Uma Naidoo, araştırmasında diyet ve akıl sağlığının ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu söylerken ve aralarındaki bağlantının iki yönlü olduğunu aktardı.

Yönlerden birinin iyi beslenme seçeneklerinin olmamasının akıl sağlığı sorunlarının artmasına neden olacağını söyleyen Naidoo zihinsel sağlık sorunlarının da kötü beslenme alışkanlıklarına yol açacağını vurguladı.

Dr. Uma Naidoo tarafından yüzlerce hastayla yapılan çalışmada ise beyin sağlığına en iyi gelen besinler açıklanırken, kişilerin bu besinleri yeterince yemediğinin tespit edildiği belirtildi.

İşte Harvard Tıp Okulu beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı Dr. Uma Naidoo tarafından ruh haline iyi gelebilen, hafızayı keskinleştiren ve beynin en yüksek verimlilikle çalışmasına yardımcı olan besinler:

BAHARATLAR

Baharatların yemeklere lezzet katmasının yanı sıra antioksidan özelliklerinin altını çizen Naidoo, beynin zararlı serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olduğunu ve bu nedenle dokulara zarar verebilecek oksidatif stresi önlediğini söyledi.

Dr. Uma Naidoo, özellikle zerdeçal ve safranın beyin sağlığı için çok faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

FERMENTE GIDALAR

Fermente gıdaların, süt, sebze veya diğer ham maddeleri maya ve bakteri gibi mikroorganizmalarla birleştirerek yapıldığını belirten Naidoo, bunların sağlıklı bağırsak fonksiyonunu artırabilen ve kaygıyı azaltabilen canlı bakteri kaynakları olduğunu vurguladı.

Fermente gıdaların beyni koruyabileceğine, hafızayı iyileştirebileceğine ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğine dair birçok araştırma olduğunu söyleyen Harvard Tıp Okulu'nda beslenme psikiyatristi, probiyotik açısından zengin yoğurtun güçlü bir parçası olabileceğini belirtti.

BİTTER ÇİKOLATA

“Bitter çikolata, nöronları koruyan kaplamayı oluşturmaya, ruh halinde yer alan kimyasalların ve kimyasal yolların sentezini kontrol etmeye yardımcı olan mükemmel bir demir kaynağı” diyen Dr. Uma Naidoo, 2019'da 13 binden fazla yetişkinle yapılan bir çalışmada, düzenli olarak bitter çikolata yiyen kişilerin depresyon belirtilerinin yüzde 70 daha az olduğunun tespit edildiğini aktardı.

AVOKADO

Harvard Tıp Okulu'nda beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı, avokadonun uygun beyin fonksiyonu için önemli olan yüksek miktarda magnezyum içerdiğini söylerken, depresyonun magnezyum eksikliği ile ilişkili olduğuna dair çalışmalar olduğunu vurguladı.

KABUKLU KURUYEMİŞLER

Dr. Uma Naidoo, “Kuruyemişler, temel vitamin ve minerallerin yanı sıra beynimizin iyi çalışması için ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağlar ve sıvı yağlara sahiptir, örneğin, Brezilya fıstığındaki selenyum” derken, günde bir avuç yendiği takdirde omega-3 yağ asitlerinin anti-inflamatuar ve antioksidan etkileri nedeniyle düşünme ve hafızayı geliştirmede etkiye sahip olduğunu bildirdi.

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Harvard Tıp Okulu'nda beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı Dr. Uma Naidoo, yaptığı araştırmasında son olarak yapraklı yeşilliklerin beyin sağlığı üzerinde etkileri olduğunu söylewdi.

Lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin sağlıkta fark yarattığını söyleyen Naidoo, yapraklı yeşilliklerin bunama ve bilişsel gerilemeye karşı koruma sağlayan besinler olan E vitamini, karotenoidler ve flavonoidler içerdiğinin altını çizdi.

Yeşilliklerin diğer bir faydasının ise, “kırmızı kan hücresi oluşumunda önemli olan doğal bir B9 vitamini formu olan inanılmaz bir folat kaynağı olmaları” diyen Dr. Uma Naidoo, “Ispanak, pazı ve karahindiba gibi yeşillikler de mükemmel bir folat kaynağıdır” ifadelerini kullandı.