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Beylerbeyi'nde 3 pozitif vaka! Vaka sayısı 24'e yükseldi

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Muhtar Niyazi Engin Beylerbeyi’nde toplam vaka sayısının 24’e yükseldiğini açıkladı.
Beylerbeyi'nde 3 pozitif vaka! Vaka sayısı 24'e yükseldi

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin BRT’de yayınlanan Manşet + programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Beylerbeyi Muhtarı Engin 14 Ocak'ta ilk vakanın tespit edildiğini ardından 10 günde vaka sayısının 21'e yükseldiğini söyledi.

Muhtar Engin ilk vakanın çıkmasının ardından 11. Ve 12. Günde ilk vakaların temaslılarından 3 kişinin daha pozitife dönmesiyle köyde toplam vaka sayının 24’e yükseldiğini belirtti.

Muhtar Engin, dün Beylerbeyi’inde Sağlık Bakanlığı’nın 115 kişiye PCR testi yaptığını ve tümünün sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı. M

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