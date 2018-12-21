Beyne "toksun" diyen cihaz geliştirildi

ABD'de geliştirilen bir cihaz, obezite için umut ışığı oldu.

ABD'de mideye takılan ve beyni tok olduğu konsunda uyaran bir implant geliştirildi.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nce geliştirilen ve ilk olarak farelerde denenen implant, beyne tok olunduğu yönünde sinyal göndererek sadece 15 gün içinde farelerin yüzde 38 kilo kaybetmelerini sağladı.

Araştırmayı yöneten bilim insanları, cihazın insanlar için kullanılmaya başlanmasını "devrim niteliğinde" şeklinde değerlendirirken, implantın beyne gönderdiği sinyallerin gıda tüketimini kontrol etmek için kişinin sahip olduğu doğal tepkimeleri hereke geçirdiğini belirtiler.