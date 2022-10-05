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Biden 2024’te Yeniden Aday Olacak mı?

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Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden’in 2024’te yeniden seçilmek için yarışacağını doğruladı.
Biden 2024’te Yeniden Aday Olacak mı?


NBC’de yer alan habere göre, Biden’ın sivil haklar aktivisti Rahip Al Sharpton’a 2024’te tekrar aday olduğunu söyleyip söylemediği sorulduğunda, Jean-Pierre ilk olarak Sharpton’ın her şeyi bildiğini ima etti.


“ Al Sharpton bunu söylüyorsa, bu doğrudur, bilirsin”


İkinci dönemin sonunda 86 yaşında olacak olan Biden, şu ana kadar başka bir kampanyaya girişmekten özenle kaçındı.


CBS’ye geçen ay yeniden seçilmek için ” niyeti ” olduğunu söyledi; ancak bunun ” kesin kararı ” olmadığını vurguladı.


Bununla birlikte, kilit parti müttefiki ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi, emekliye ayrılmış Demokrat arkadaşıyla arasına mesafe koymaya başladı ve kendisine doğrudan sorulduğunda aday olup olmayacağını söylemeyi reddetti.

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