Biden 2024’te Yeniden Aday Olacak mı?



NBC’de yer alan habere göre, Biden’ın sivil haklar aktivisti Rahip Al Sharpton’a 2024’te tekrar aday olduğunu söyleyip söylemediği sorulduğunda, Jean-Pierre ilk olarak Sharpton’ın her şeyi bildiğini ima etti.



“ Al Sharpton bunu söylüyorsa, bu doğrudur, bilirsin”



İkinci dönemin sonunda 86 yaşında olacak olan Biden, şu ana kadar başka bir kampanyaya girişmekten özenle kaçındı.



CBS’ye geçen ay yeniden seçilmek için ” niyeti ” olduğunu söyledi; ancak bunun ” kesin kararı ” olmadığını vurguladı.



Bununla birlikte, kilit parti müttefiki ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi, emekliye ayrılmış Demokrat arkadaşıyla arasına mesafe koymaya başladı ve kendisine doğrudan sorulduğunda aday olup olmayacağını söylemeyi reddetti.