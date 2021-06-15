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Biden, Putin'le Yarın Yapacağı Görüşme İçin Cenevre’de

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı yüz yüze görüşme için İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.
Biden, Putin'le Yarın Yapacağı Görüşme İçin Cenevre’de

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı yüz yüze görüşme için İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa turunun son ayağı olan İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Biden’ı taşıyan Air Force One uçağı Cenevre (Cointrin) Havalimanına iniş yaptı. Biden’ın yarın Villa La Grange’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi beklenirken, söz konusu görüşmenin yaklaşık 4-5 saat süreceği öngörülüyor. İki liderin, görüşmede stratejik istikrar, Covid-19’la mücadele, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

Giriş yasaklı bölge

Putin ve Biden arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak olan Villa La Grange'nin çevresinde insan ve araçlar için yarın gün boyunca "giriş yasaklı bölge" olarak adlandırılan bir güvenlik bölgesi kurulacak. Güvenlik bölgesi içindeki bu kısıtlamaların, zirve öncesi ve zirve sırasındaki gösterileri ve protestoları kapsayacak.

Öte yandan Putin, Biden ile daha önce 2011'de eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada tanışmıştı.

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