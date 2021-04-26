Biden ‘soykırım’ dedi, peki şimdi ne olacak?

ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Ermeni soykırımı’nı tanıması yeni tazminat ve mahkumiyet kararlarını beraberinde getirebilir. Bu durumda THY uçakları dahil Türkiye Cumhuriyeti mallarına el konulabileceği konuşuluyor.

Biden cumartesi günü yayınladığı açıklamada Ermenilerin 1915’te Osmanlılarca soykırıma uğratıldığını söylemişti. İfade Ankara’da öfke yaratmış ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk gün konuya değinmemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise ABD ‘önümüzdeki aylarda çeşitli şekil ve derecelerde karşılık verileceğini’ söyledi.

Dünya Gazetesi’nden Zeynep Gürcanlı bundan sonra olabilecekleri yazdı.

‘Tazminat kararları dünyaya yayılabilir’

ABD’de bu zamana kadar sonuç vermeyen davaların yeniden gündeme geleceğini belirten Gürcanlı şunları kaydetti: “ABD’de, 1915 olaylarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının ya da hayat sigortası ödemeleri yapmış olan sigorta şirketlerinin Türkiye aleyhine açtığı onlarca dava var. Bu davalar, ABD yönetiminin resmen ‘soykırımı tanımadığı’ dönemde sonuç vermemişti. Ancak Biden’ın ‘soykırım’ kelimesini resmen kullanmış olması, dava sürecinin yeniden işletilmesine neden olacaktır. ABD’den gelecek bir mahkumiyet ve tazminat talebi –ardından Türkiye Cumhuriyeti mallarına el konulması işlemleri (el koymanın THY uçaklarına bile olabileceği konuşuluyor) tüm dünyaya yayılabilir.”

‘Almanya pek çok ülkeye tazminat ödedi’

Gürcanlı şöyle devam etti:

“Burada örnek, Nazi Almanya’sı döneminde Yahudi soykırımının ardından yaşanan gelişmeler. Almanya, hem Naziler’in katlettiği Yahudiler’in ailelerine, hem de ikinci dünya savaşı döneminde yaşananlar nedeniyle pek çok ülkeye tazminat ödedi, ödemeye de devam ediyor. İsviçre’nin Naziler’in yağmaladığı mallarla edindikleri altınları yakın zamanda geri vermeyi kabul etmesi, hep açılmış bu davaların eseri.

‘Sembolik bir adım değil’

Kısacası, Biden’ın ‘soykırım’ demesi sembolik ya da önemsiz bir adım değil; ABD gibi güçlü bir ülkenin yürütmesinin başındaki ismin ‘soykırım’ ifadesini kullanması, buna gerekli tepkinin verilmemesi, ilerde Türkiye Cumhuriyeti’ni büyük sorunlarla karşılaştırmaya aday.”