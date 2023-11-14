  • BIST 7589.15
  • Altın 1790.449
  • Dolar 28.6136
  • Euro 30.6612
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Biden ve yönetimine Filistinlilere "soykırımı" önleyemediği için dava açıldı

» »
ABD merkezli insan hakları örgütü "Anayasal Haklar Merkezi (CCR)", Gazze halkına yönelik "soykırımı" önleyemedikleri gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine dava açtığını bildirdi.
Biden ve yönetimine Filistinlilere "soykırımı" önleyemediği için dava açıldı

CCR, aralarında "Al-Haq" ve "Defense for Children International" gibi sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu çok sayıda Filistinli grup adına şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, "Bu dava, Filistinliler adına, dünyadaki en temel ve önemli yasal ve ahlaki yükümlülüğü yani bir halkın yok edilmesi anlamına gelen soykırımı önleme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için açılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de devam eden "soykırımın" şu ana kadar davalılar Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrail'e verilen "koşulsuz destek" sayesinde mümkün olduğu savunulan dilekçede, İsrail'in "en yakın müttefiki ve en fazla askeri destek sağlayıcısı" ABD'nin, şu anda Gazze halkına karşı "soykırım eylemleri yürüten İsrailli yetkililer üzerinde caydırıcı etki yaratmak için mevcut araçlara sahip olduğu" kaydedildi.

Dilekçede ayrıca Biden ve yönetimi, "sarsıcı sivil kayıplara" rağmen ateşkes ya da İsrail'in ABD'nin askeri yardımını kullanmasına sınırlama getirilmesi çağrılarını reddetmekle suçlandı.

CCR'nin davayı açan avukatlarından Katherine Gallagher, yaptığı açıklamada, "Son 5 haftadır, Başkan Biden ve bakanlar Blinken ile Austin, Gazze halkını yok etme niyetini açıkça belirten İsrail hükümetiyle yan yana durdu. Mahalleler, hastaneler ve yerinden edilmiş insanların sığınakları bombalanırken ve 2,2 milyondan fazla insan tam kuşatmaya maruz kalırken, İsrail'in soykırım kampanyasına hem askeri hem de siyasi destek sağlamaya devam ettiler ve hiçbir kırmızı çizgi koymadılar." ifadelerini kullandı.

Gallagher, ABD'nin "soykırımı" sürdürmek yerine bunu önlemek gibi açık ve bağlayıcı bir yükümlülüğü bulunduğunu ancak bu dehşeti sona erdirmek için yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, yapay zekanın risklerini önlemek için kararname yayımladı30 Ekim 2023 Pazartesi 20:00
  • ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok30 Ekim 2023 Pazartesi 10:32
  • Musk'tan 'ironik' İran paylaşımı28 Ekim 2023 Cumartesi 13:25
  • Araştırma: AB’deki siyahların neredeyse yarısı ırkçılığa maruz kalmış25 Ekim 2023 Çarşamba 20:45
  • Trump başkan seçilirse göçmenlere yönelik 'ideolojik tarama' yapmayı planlıyor24 Ekim 2023 Salı 11:04
  • ABD üst düzey askeri yetkililerini İsrail'e danışmanlık için gönderiyor24 Ekim 2023 Salı 10:22
  • Arjantin seçimlerinde aşırı sağcı aday Milei ve solcu aday Massa ikinci turda yarışacak23 Ekim 2023 Pazartesi 09:59
  • ABD, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalara ara verilmesini isteyen tasarıyı veto etti18 Ekim 2023 Çarşamba 18:29
  • BMGK acil toplanacak18 Ekim 2023 Çarşamba 08:36
  • ABD'de 1,76 milyar dolarla dünyanın ikinci en büyük piyangosu sahibini buldu12 Ekim 2023 Perşembe 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti