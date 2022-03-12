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Biden’a Açık Mektup: Rusya’yla Savaş ABD Halkını Tehdit Eder

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Biden’a Açık Mektup: Rusya’yla Savaş ABD Halkını Tehdit Eder
Biden’a Açık Mektup: Rusya’yla Savaş ABD Halkını Tehdit Eder

ABD'deki çok sayıda düşünce kuruluşundan ve üniversiteden uzman, akademisyen ve analist, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'da uçuşa yasak bölge uygulamama çağrısı yaptı.

Yayınladıkları açık mektupta Ukrayna'da hava sahasının kapatılmasının Rusya'ya geri adım attıracağı düşüncesinin yanlış olduğunu kaydeden imzacılar, uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin çok tehlikeli olacağını, ABD ve NATO'yla Rusya'yı doğrudan çatışmaya sokacağını ifade etti.

Nükleer Rusya'yla savaşa girmenin ABD halkının da hayatını riske atacağı belirtilen açık mektupta, Ukrayna sınırlarını aşan bir savaşın Avrupa'ya da büyük zarar vereceği ve ABD'nin NATO'daki müttefiklerini zayıflatacağı ifade edildi.

Mektupta “Yönetime böyle bir kumardan kaçınma ve çatışmayı durdurmak için uygun diplomatik araçları ve ekonomik baskıyı kullanmayı sürdürme çağrısı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı. Mektup, “Uçuşa yasak bölge savaşı durdurmaz, büyütür” dendi.

İmzacılar arasında Atlantic Council, Yale Üniversitesi, MIT ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen kurumlardan isimler dikkat çekti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Ukrayna'da uçuşa yasak bölge çağrısına yanıtında, böyle bir adımın Rusya ile doğrudan savaşa yol açabileceğini ve bunu planlamadıklarını söylemişti.

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