Biden'dan esir takası açıklaması: Önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler öğreneceğiz

İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takasında ilk grupların serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu sadece başlangıç ve şu ana kadar her şey yolunda gitti” diyen Biden, "Esir takasının ikinci kısmına yönelik önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler öğreneceğiz” diye konuştu.

"FIRSATI BİR DAKİKA BİLE BOŞA HARCAMADIK"

Biden esir takasının ardından yaptığı açıklamada, insani aranın “Acil ihtiyaç duyulan gıda, ilaç, su ve yakıtın Gazze’deki sivillere ulaştırılması için kritik bir fırsat sunduğunu ve bu fırsatı bir dakika bile boşa harcamadıklarını” ifade etti.

Biden, Refah Sınır Kapısı’ndan bugün 200’den fazla yardım tırının geçtiğini belirtirken, tırların yalnızca ilaç ve sağlık malzemesi taşımadığını ayrıca hastaneler ve fırınlar için yakıt da taşıdığını söyledi.

"HEDEFİMİZ 50'DEN FAZLA ESİRİN SERBEST BIRAKILMASI"

Bugün gerçekleştirilen esir takasına değinen Biden, “Yapılan bu 4 günlük insani ara anlaşması 50’den fazla esirin serbest bırakılmasına olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu. Hedefimiz bu” şeklinde konuştu.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

“Bu sadece başlangıç ve şu ana kadar her şey yolunda gitti” ifadelerini kullanan Biden, “Esir takasının ikinci kısmına yönelik önümüzdeki saatlerde yeni bilgiler öğreneceğiz. Yarın ve ondan sonraki günler daha fazla esirin serbest kalmasını bekliyoruz” dedi.

Orta Doğu’daki şiddeti sona erdirmeleri gerektiğini belirten Biden, “İsraillilerin ve Filistinlilerin bir gün eşit ölçüde özgür ve onurlu bir şekilde yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.