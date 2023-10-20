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Biden'dan İsrail'e destek: Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye "acil bütçe" talebinde bulunacağını açıkladı.
Biden'dan İsrail'e destek: Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım

Biden, Oval Ofis'te Ulusa Sesleniş konuşması yaptı.

ABD Kongresi'nden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, "Bu akıllı bir yatırım. Nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Kongre'nin fonlamasını talep ettiği "güvenlik paketi"nin İsrail'in askeri üstünlüğünü güçlendireceğini kaydederek, "Bölgedeki diğer hasım aktörlerin İsrail'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu görmelerini sağlayacağız ve çatışmanın yayılmasını engelleyeceğiz." diye konuştu.

Zamanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Biden, ABD'de bazı bölünmüşlükler olduğunu belirterek, "Hamas gibi teröristler ile Putin gibi diktatörlerin kazanmasına izin veremeyiz. Buna izin veremem." dedi.

"Hamas ve Putin demokratik komşularını yok etmek istiyor"

Biden, "Hamas ve Putin farklı tehdit teşkil ediyor ancak ortak bir noktaları var, ikisi de demokratik komşularını tamamen yok etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin daha önce de altını çizdiğini anımsatan Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu dile getirdi.

Biden, Ukrayna'ya sağlanan yardımların "ABD'nin depolarından" gittiğini ve Kongre'den talep edeceği bütçeyle "depoların Amerikan yapımı yeni teçhizatlarla" doldurulacağını kaydetti.

ABD Başkanı, "Yarın Amerika'nın ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım." diye konuştu.

"Gazze'ye ilk insani yardım sevkiyatını güvence altına aldım"

İsrail ziyareti hakkında da konuşan Biden, ABD'nin en önemli önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan Amerikalı vatandaşların güvenliği olduğunu vurguladı.

Biden, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının 32'ye yükseldiğini duyurdu.

"Barıştan vazgeçemeyiz, iki devletli çözümü terk edemeyiz." diyen Biden, ABD'nin Filistin halkına olan bağlılığının da sürdüğünü ifade etti.

Biden, "Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan" da derin üzüntü duyduğunu belirterek, bunun İsrailliler tarafından gerçekleştirilmediğini tekrar dile getirdi.

Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğinin altını çizen Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletlerden Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesini güvence altına aldım." bilgisini paylaştı.

"İsrail savaş kurallarına uygun hareket etmeli"

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı zamanda "İsrail'in savaş kurallarına uygun" bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin önemini de görüştüklerini belirterek, "Bu, çatışmada mümkün olduğu kadar sivilleri korumak anlamına geliyor." dedi.

Amerika'nın 11 Eylül terör saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini anımsatan Biden, "Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini 'öfkenin gözlerini bürümemesi' gerektiği konusunda uyardım." açıklamasında bulundu.

"Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz"

7 Ekim saldırılarının ardından ABD'de de Yahudi karşıtlığı ve İslamofobinin artışa geçtiğine dikkati çeken Biden, geçen hafta 6 yaşında Müslüman bir çocuğun öldürülmesine tepki gösterdi.

Biden, "Bunlar olurken sessiz kalamayız. Açık bir şekilde Yahudi karşıtlığı ve İslamofobiyi reddetmeliyiz." vurgusunu yaptı.

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi "donmuş" durumda

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Kevin McCarthy tarafından boşaltılan başkanlık koltuğu hala doldurulamadı.

"Donmuş" durumda olan Temsilciler Meclisine bu noktada yasa tasarıları ya da karar tasarıları sunulamıyor.

Amerikan basınında, Biden’ın bütçe talebinin, dış yardımlardan önce “göç ve sınır sorunları” gibi iç politikayı ilgilendiren konularda harekete geçilmesini isteyen Kongre’deki Cumhuriyetçilerin engeline takılabileceği yorumları yapılıyor.

Aynı zamanda, Biden'ın Kongre'den 100 milyar dolarlık bütçe talep edeceği gündeme getiriliyor.

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