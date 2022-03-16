Biden'ın yeni gafı, salondakileri güldürdü

ABD Başkanı Biden, yardımcısı Harris'in neden etkinlikte yanında olmadığını açıklarken "First Lady'nin eşi koronavirüse yakalandı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gaflarına bir yenisi daha eklendi.

Daha önce Başkan yardımcısı Harris için "Başkan" diyen Biden bu kez Harris'i "First Lady" yaptı.

ABD Başkanı yaptığı bir konuşmada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşinin koronavirüse yakalandığını söylemek istedi.

ABD Başkanı Biden, Harris'in neden etkinlikte yanında olmadığını açıklayacağı sırada "First Lady'nin eşi koronavirüse yakalandı" ifadelerini kullandı.

Biden, "First Lady'nin eşinin koronavirüse yakalanması nedeniyle sahnede kimin olduğu konusunda küçük bir değişiklik oldu" dedi.

Salonda gülüşmelere yol açan Biden bu gafının ardından uyarıldı.

Harris'in eşi Second Gentleman Doug Emhoff'un COVID-19 testi pozitif çıkmış, Biden ve Harris'in testi ise negatif çıkmıştı.