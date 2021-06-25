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Bildiride; Kıbrıs Konusundaki Çözümün Siyasi Eşitliğe Dayalı İki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyon Temelinde Sağlanabileceği Yönündeki AB Tezine Dikkat Çekildi

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Avrupa Birliği Liderler Zirvesi devam ederken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasının ardından zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.
Bildiride; Kıbrıs Konusundaki Çözümün Siyasi Eşitliğe Dayalı İki Toplumlu, İki Bölgeli Federasyon Temelinde Sağlanabileceği Yönündeki AB Tezine Dikkat Çekildi

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi devam ederken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasının ardından zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

Bildiride Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna da değinildi…

AB Konseyi’nin Doğu Akdeniz’deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden görüştüğüne dikkat çekilen bildiride, Doğu Akdeniz’de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve iş birliğini geliştiren ilişkilerin, AB’nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Bildiride, Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs konusundaki çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde sağlanabileceği yönündeki AB tezine dikkat çekilen bildiride, AB liderlerinin kapalı Maraş’ın statüsünün önemine vurgu yaptığı, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

AB Konseyi, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs konulu görüşmelerin, resmi müzakerelerin başlamasını sağlamamasından üzüntü duyulduğunu, AB’nin süreci desteklemede aktif rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.

Bildiride, “AB Konseyi, bölgesel barış ve istikrarda Türkiye ve AB’nin ortak çıkarları doğrultusunda Türkiye ve tüm aktörlerin bölgesel krizlerin çözümüne olumlu katkı yapmasını beklemektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

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