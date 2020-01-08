Biletsiz uçmak için iniş takımının yuvasına giren çocuk ölü bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’e inen bir uçağın iniş takımında 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinden havalanan uçağın iniş takımında ölü bulunan çocuğun biletsiz yolculuk yapmak için bu yola başvurduğu belirtildi.

Havayolu şirketi Air France, bu sabah Charles de Gaulle Havalimanı’na inen Boeing 777 tipi uçaklarının iniş takımının yuvasında Fildişi Sahili vatandaşı olduğu düşünülen çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu doğruladı.

Şirketin Twitter hesabından paylaşılan mesajda ise, “Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu trajedi karşısında çok üzüldüğümüzü ifade etmek isteriz” dendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fildişi Sahili cephesinden, “Bu olay büyük bir dramın yanı sıra Abidjan havalimanında güvenlik zaafiyeti olduğunun da işareti” ifadelerini içeren açıklama geldi.