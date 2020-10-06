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Bilim insanından çarpıcı iddia: 'Koronavirüs o şekilde yayılmıyor'

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Kaliforniya Üniversitesi Tıp Profesörü Monica Gandhi, koronavirüsün kapı kolları ve ışık düğmeleri gibi dokunaklı yüzeylerden yayılmadığını iddia ediyor.
Bilim insanından çarpıcı iddia: 'Koronavirüs o şekilde yayılmıyor'

Dünyadaki koronavirüs vakası sayısı hızla 37 milyona doğru yükselirken, bilim insanları gece gündüz demeden bu virüs üzerinde çalışmaya devam ediyor. Kalifornia Üniversitesi'nden uzmanlar, virüsün kapı kolları ve ışık düğmeleri gibi dokunarak yüzeylerden yayılmadığını iddia ediyor.

Koronavirüsün yayılmaya başladığı ilk günden itibaren herkesin şüpheyle ve temkinli bir şekilde yaklaştığı yüzeylerle ilgili bu açıklama şaşkınlık yarattı.

'KORONAVİRÜS YÜZEYLER YOLUYLA YAYILMIYOR'

San Francisco'daki Kalifornia Üniversitesi'nde Tıp Profesörü olan Monica Gandhi, şu şekilde konuştu:

"Virüs yüzeylerden yayılmıyor. Pandeminin başlangıcında fomite bulaşma konusunda çok fazla korku vardı. Artık yayılmanın nedeninin yüzeylere ve gözünüze dokunmak olmadığını biliyoruz. Bu, çoğu durumda bunu yaptıklarını bilmeden burnundan ve ağzından virüs yayan birine yakın olmaktan kaynaklanıyor."

Dr Gandhi'nin iddiaları, Montana'daki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün bir araştırmasının bulgularıyla çelişiyor.

Analizleri, virüsün bakır üzerinde dört saate kadar, kartonda 24 saate kadar ve plastik ve paslanmaz çelikte üç güne kadar hayatta kalabileceğini gösteriyor.

'DIŞARIDA MUTLAKA MASKE TAKIN'

Dr Gandhi, virüse yakalamanın en kolay yolunun başka birinin ağız ve burun salgılarına maruz kalmak olduğunu söylüyor.

Bu nedenle ev dışındayken maske takmanızı tavsiye ediyor.

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