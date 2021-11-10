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Bilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

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Avustralya'dan paylaşılan son veriler ise aşı karşıtlarına net bir cevap niteliğinde. Bilim insanları, aşısızların Covid-19'dan ölme olasılığının, tam aşılılara göre 16 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Bilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

'nın Yeni Güney Galler (NSW)  Departmanı tarafından yayımlanan bir raporda,  aşılanmamış kişilerin yoğun bakım ünitelerine girme veya Covid-19'dan ölme olasılığının 16 kat daha fazla olduğu açıklandı.

Yetkililer verilerin, corona virüse karşı aşılanmanın önemini kanıtladığını söyledi.

 

ÖLEN KİŞİLERİN YÜZDE 90'I AŞISIZ

Raporda, Avustralya’da Delta varyantı salgının başladığı Haziran ayından Ekim ayının başlarına kadar ölen 412 kişiden sadece yüzde 11'inin tam olarak aşılandığı belirtildi. Aşılı ölümlerin yaş ortalaması ise 82’ydi.

Bununla birlikte, yoğun bakım ünitelerindeki kişilerin sadece yaklaşık yüzde 3'ü tam olarak aşılıyken, 16 Haziran ile 7 Ekim arasında tespit edilen 61 bin 800 vakanın yüzde 63'ünden fazlasının aşısız olduğu görüldü.

Yeni Güney Galler  Departmanı’nın baş sorumlusu Kerry Chant, "İki doz aşı olan gençler arasında daha düşük enfeksiyon oranları görüldü ve neredeyse hiç ciddi hastalık yaşanmadı. Bu yaş grubunda aşılanmamış olanlar Covid-19’a yakalanma ve hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma konusunda daha büyük risk altındaydı” diye konuştu.

 

NTV

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