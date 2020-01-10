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Bilim insanları kanserin 1 saniyeden daha kısa sürede tedavi edilebileceğini açıkladı

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Bilim insanları kanserin 1 saniyeden daha kısa sürede tedavi edilebileceğini açıkladı
Bilim insanları kanserin 1 saniyeden daha kısa sürede tedavi edilebileceğini açıkladı

Pensilvanya Üniversitesi Abramson Onkoloji Merkezi’nden bilim insanları tüm tedavi sürecinin bir saniyeden daha az sürdüğü proton radyasyon tedavisi yönteminin etkinliğini doğruladı.

Abramson Onkoloji Merkezi karşılaştırmalı bir çalışma yürüterek, flaş tedavisinin foton radyasyon terapisine kıyasla yan etki riskini yaklaşık üçte iki oranında azalttığı sonucuna ulaştı.

Bununla birlikte, iki tedavi seçeneğinden birini alan hastalarda iyileşme oranları hemen hemen aynı çıktı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, bilim insanları, elektronlara kıyasla protonların büyük kütlesi nedeniyle, enine saçılımları küçük, bu da radyasyon ışınının tümör üzerinde daha hassas bir şekilde odaklanmasını ve komşu dokulara daha az zarar vermesini sağladığını düşünüyor.

1 SANİYEDEN AZ SÜREDE TEDAVİ

Buna ek olarak tüm tedavi süresi, fotonik radyoterapi ile birkaç hafta yerine, süresi bir saniyeden daha az olan tek seansta gerçekleştirilebilir.

Bu, geleneksel bir radyoterapi ünitesinde flaş radyasyon üretmek için elektron yerine proton kullanmanın sonuçlarını gösteren ilk araştırmadır. Elde edilen sonuç, proton radyasyonunun etkili kanser tedavisi için uygulanmasının bugün özel ekipmanların oluşturulmasını beklemeden mümkün olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, özellikle radyasyon dozlarını doğru bir şekilde ölçmek için özel sensörler geliştirmek zorunda kaldıklarını, çünkü standart dedektörlerin yüksek radyasyon dozları ve ultra yüksek parçacık hızları nedeniyle hızla doyduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar, ekipmanın daha fazla optimizasyonunun klinik denemeler yapmak ve Flash terapi yönteminin daha geniş tıbbi uygulamada kullanılmasına izin vereceğine inanıyor.

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