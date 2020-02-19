Bilim İnsanları: Unutkanlık Aslında Zeki Olduğunuzun Belirtisi.

Bazen herkes bir şeyi unutur. Gittiğiniz bir yerde bir şeyinizi unutmanız normaldir.

Günümüzde ise en ise en çok unutulan şeyler şifreler.

Hafızanızı güçlendirmek için yiyebileceğiniz bazı şeyler ve yapabileceğiniz bazı egzersizler var

Yine de unutkanlık hakkında okuyacaklarınız sizi şaşırtacak. Yapılan bir araştırmada unutkanlığın aslında o kadar da kötü bir şey olmadığı görüldü. Lifewifty’den aktarılanlara göre bazı şeyleri unutmak yararınızaymış.

Rekabet bilgisi

Sırf unutkansınız diye kendinize çok yüklenmeyin. Yapılan araştırmada unutkanlığın aslında yüksek zekanın bir belirtisi olduğu görüldü. İyi hafızaya sahip kişiler gereksiz detayları hatırlamazlar. Mesela aylar önce gittiğiniz bir restorana nasıl gittiğinizi unuttuysanız, beyniniz bu bilgiyi gereksiz bulduğu içindir.

Eğer her şeyi hatırlasaydınız bu çok daha büyük bir sorun olurdu. Endişelenmeyi bırakın Zeki insanların beyinleri, uzun vadede işlerine yaramayacak bilgiyi hafızadan silerek çalışır. İyice düşününce aslında kulağa mantıklı geliyor. Bundan sonra hatırlamadığınız şeylerden ötürü kendinize kızmak yerine beyniniz teşekkür edin.

Muhtemelen çoğu kişi son araştırmanın bulgularını okuyunca sevinecek. Onlarla paylaşarak kendilerine yüklenmemelerine yardımcı olun. Ve zeki insanların diğer özelliklerine de şöyle bir okumadan geçmeyin. Unutkanlık bir belirtisi ama sadece unutkanlık değil elbet zeki olduğunuzu gösteren bir etken.

