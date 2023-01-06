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Bilim insanları uyardı: Kellik riskini artırıyor

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Yeni yapılan bir araştırmaya göre, günde sadece bir defa şekerli içecek tüketmek bile kel kalma riskini artırıyor.
Bilim insanları uyardı: Kellik riskini artırıyor

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, 18-45 yaş arası binden fazla erkeğin verileri incelendi. Sonuçlar, kola gibi şekerli içeceklerin kel kalma riskini neredeyse yüzde 60 artırdığını ortaya koydu.

Bu içecekleri nadiren tüketenlerde saç kaybının çok daha az olduğu görüldü. Araştırmayı yürüten uzmanlar, muhtemelen şekerli kahve, çay ve spor içeceklerinin de benzer sonuçlar gösterdiğini, ancak soda içmenin kelliğe yol açmadığını belirtti.

Araştırmacılar, fazla şekerin insülin direncine yol açıp kan akışını etkilediğini, bu nedenle saç köklerinin zayıfladığını ifade etti. Ayrıca şekerli ve kızarmış yiyeceklerin de kel kalma olasılığını artırdığına dikkat çekildi.

Bilimsel dergi Nutrients'ta yayınlanan araştırmaya göre son yıllarda ABD'li erkekler arasında yaygınlaşan kellik de kötü beslenmekten ve fazla şekerli içecek tüketmekten kaynaklanıyor olabilir. Öte yandan uzmanlar, kelliğin yaşam tarzının yanı sıra genetik faktörlerden de kaynaklandığını vurguladı.

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