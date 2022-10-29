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Bilimsel araştırma: Akşamdan kalmanın nedeni ortaya çıktı

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İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre, neden bazı insanların 'akşamdan kalma' sürecini daha zor geçirdiği ortaya çıkarıldı.
Bilimsel araştırma: Akşamdan kalmanın nedeni ortaya çıktı

Çok alkol tükettiğiniz bir akşamın sabahında siz korkunç hissederken, yanınızda hiçbir şey yokmuş gibi uyanan arkadaşlarınız vardır…

Akşamdan kalma hissetmemeye neden olan şeyin aslında genetik kaynaklı olduğu ortaya çıkarıldı. Bugüne kadar ‘gece boyu yavaş için’, ‘içkiyi suyla için’ gibi akşamdan kalmayı önleyebileceği öne sürülen tezleri çürüten yeni bir araştırma sonucu yayınlandı.

Buna göre, insanların beşte birinin biyolojik olarak akşamdan kalmanın sonuçlarından daha az etkilendiği ortaya çıktı. Buna göre, insanların beşte birinin, kusma, baş ağrısı, mide bulantısı gibi semptomlarını diğerlerine oranla daha az yaşadığı veya hiç yaşamadığı belirlendi.

FARKLI GENLER ETKİLİ OLUYOR

Araştırmalarda, bazı kişilerin çok fazla alkol tükettikten sonra kendini kötü hissetmesinin nedenin genlerdeki mutasyonlar olduğu belirlendi. Uzmanlar, mutasyonların birden üçe kadar sınıflandırıldığını ve bu durumun kişilerin hissettiği akşamdan kalma semptomlarının ciddiyetini etkileyebileceğini belirtti.

Buna göre, CYP2E1 geninin, vücudun alkol bileşiklerini nasıl parçaladığını belirlemekten sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı. Buna göre, gendeki farklılıkların vücudun alkolü metabolize etme hızını artırabileceği belirlendi.

GENETİK FARKLILIKLAR ETKİLİ

Başka bir gen olan ADH1B’nin de vücudun alkolü asetaldehit adı verilen bir maddeye nasıl dönüştürdüğünü düzenlediği belirlendi. Asetaldehit, karaciğerde birikerek akşamdan kalma hissine neden olan ve sonuç olarak ilişkili baş ağrılarına ve mide bulantısına neden olan organik bir kimyasaldır. Ayrıca, bir kişinin vücudunda uzun vadeli hasara neden olduğu ve hatta kronik hastalık ve organ sorunları riski oluşturduğu bilinmektedir.

Bazı insanlar bu semptomları yaşamazlar veya yaşasalar da pek etkilenmezler. Araştırmalara göre bunun nedeni ise vücutlarının alkolü nasıl işlediğini ve metabolize ettiğini etkileyen genetik farklılıklar olabilir.

KADIN VE ERKEKLERDE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Daha önce 2014 yılında yapılan bir araştırma, erkeklerde akşamdan kalma sıklığını yüzde 45 olarak belirlerken bu oran kadınlarda yüzde 40 olarak açıklanmıştı.

Uzmanlar, genetik faktörlerin kişilerin akşamdan kalma olma durumunu yüzde 43 olarak etkilediğini belirlerken, gerisinin muhtemelen bir kişinin ne kadar hızlı içtiği veya içerken yiyip yemediği gibi dış faktörlerden kaynaklandığı ifade edildi.

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