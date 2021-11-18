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Bill Gates: "Gelecek sene Kovid kaynaklı ölümler..."

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Microsoft’un kurucusu Bill Gates koronavirüs kaynaklı ölümlerin gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğini öngördü.
Bill Gates: "Gelecek sene Kovid kaynaklı ölümler..."

Microsoft’un kurucusu Bill Gates yeni koronavirüs varyantları ortaya çıkmazsa kovid kaynaklı ölümlerin ve vakaların gelecek yılın ortalarında mevsimsel grip vakalarının altına inebileceğini öngördü.

Gates seneye tedarik zincirindeki sıkıntıların çözülmesiyle dünyada aşılama sıkıntılarının da ortadan kalkacağını, bu kez aşının lojistik anlamda dağıtılmasıyla ilgili soruların gündeme geleceğini kaydetti.

Singapur’da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu’nda konuşan Gates aşı bağışıklığı ve gelişen oral tedavi yöntemleriyle ölüm ve hastalık oranının ineceğini öngördü. Gates pandemi tehdidini ortadan kaldırmak için gribin de kökünün kurutulması gerektiğini belirtti.

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