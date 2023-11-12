Bill Gates’e göre beş yıl içinde herkesin ‘kişisel asistanı’ olacak

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates’e göre herkesin beş yıl içinde yapay zeka destekli bir kişisel asistanı olacak.

Yapay zeka, bilgisayarları kullanma biçimimizi sonsuza kadar değiştirmeye hazırlanıyor ya da en azından Gates öyle düşünüyor.

Gates, perşembe günü kaleme aldığı bir blog yazısında, artık yapay zekanın giderek daha yaygın hale gelmesiyle birlikte geleceğe yönelik bazı tahminlerini paylaştı.

Gates’e göre önümüzdeki beş yıl içinde ister ofiste ister dışarıda işlerinizi yürütürken farklı uygulamalar kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine telefonunuza veya bilgisayarınıza ne yapmak istediğinizi söyleyeceksiniz ve o da isteğinizi yerine getirebilecek.

Gates, “Yakın gelecekte herkes, günümüz teknolojisinin çok ötesinde yapay zekayla desteklenen bir kişisel asistana sahip olabilecek” diyor.

En büyük devrimi gerçekleştirecekler

Gates, sizin hakkınızdaki bilgilere dayanarak verdiğiniz görevleri yerine getirebilecek yazılımı ‘temsilci’ olarak adlandırıyor: “Temsilciler yalnızca herkesin bilgisayarlarla etkileşimini değiştirmeyecek. Ayrıca yazılım endüstrisini de alt üst edecekler ve komut yazmaktan simgelere dokunmaya başladığımızdan bu yana bilişimde en büyük devrimi gerçekleştirecekler.”

Temsilciler hakkınızda ne kadar çok şey bilirlerse, ihtiyaçlarınızı o kadar önceden tahmin edebilir ve istediğiniz konuda size yardımcı olabilirler: “Siz istemeden önce önerilerde bulunabiliyorlar. Zamanla gelişiyorlar çünkü faaliyetlerinizi hatırlıyor ve davranışlarınızdaki niyet ve kalıpları fark ediyorlar. Bu bilgilere dayanarak, ihtiyacınız olduğunu düşündükleri şeyi sağlamayı teklif ediyorlar, ancak nihai kararları her zaman siz vereceksiniz.”

Gates yazısında, yapay zekanın sağlık sektörü, eğitim, üretkenlik, eğlence ve daha fazlasını nasıl dönüştüreceğini ayrıntılarıyla anlatıyor.