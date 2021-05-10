BioNTech, Çinli ilaç deviyle 200 milyon dolarlık iş ortaklığı kuruyor

Şanghay merkezli ilaç devi Fosun Pharma, mRNA aşılarını Çin'de üretmek için Alman biyoteknoloji firması BioNTech'le anlaştı.

İki firma, Çin'de yılda 1 milyar doza kadar mRNA koronavirüs aşısı tedarik edebilecek bir tesis kurmak için 200 milyon dolarlık ortak bir girişim başlatacak.

Anlaşmaya göre Fosun Pharma, projeye üretim tesisinin kurulması ve nakit yardımı dahil olmak üzere 100 milyon dolarlık katkıda bulunacak. BioNTech ise aşının üretimi için aynı değerde patent hakları ve teknik bilgi yatırımı yapacak.

İki şirket aslında birkaç ay önce güçlerini birleştirmişti. 13 Mart'ta BioNTech'in mRNA tabanlı BNT162 aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacaklarını açıklamıştı.

Yeni anlaşmada ise iki tarafın da girişimin yarısına sahip olacağı aktarıldı. Çinli ilaç devinin açıklamalarına göre girişimin Şanghay'da kurulması planlanıyor.

Söz konusu anlaşmanın duyurusu, dünya liderlerinin aşı patentlerinden feragat edilip edilmeyeceğini tartıştığı sırada geldi.

Alman hükümeti ve BioNTech, ekim ayında Hindistan ve Güney Afrika'nın sunduğu feragat teklifine karşı çıkıyor.

Ancak geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın öneriyi desteklediğini açıklamasının ardından birçok lider harekete geçti ve desteğini sundu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya lideri Vladimir Putin ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva, öneriyi destekleyenler arasında yer aldı.

Öte yandan BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci, bunun kötü bir fikir olduğunu, hayata geçirilse bile gelecek 12 ay içinde hazır edilebilecek aşı miktarının artmayacağını söylüyor.

Bu açıklamaların ardından büyük bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kalan BioNTech, yoksul ülkelere aşı tedariğinde “kâr amacı güdülmeyen” bir fiyat vermeyi planladıklarını duyurmuştu.