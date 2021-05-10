  • BIST 1.461
  • Altın 488,858
  • Dolar 8,2726
  • Euro 10,0573
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

BioNTech, Çinli ilaç deviyle 200 milyon dolarlık iş ortaklığı kuruyor

» »
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, son günlerde patent tartışmalarının odağında
BioNTech, Çinli ilaç deviyle 200 milyon dolarlık iş ortaklığı kuruyor

Şanghay merkezli ilaç devi Fosun Pharma, mRNA aşılarını Çin'de üretmek için Alman biyoteknoloji firması BioNTech'le anlaştı.

İki firma, Çin'de yılda 1 milyar doza kadar mRNA koronavirüs aşısı tedarik edebilecek bir tesis kurmak için 200 milyon dolarlık ortak bir girişim başlatacak.

Anlaşmaya göre Fosun Pharma, projeye üretim tesisinin kurulması ve nakit yardımı dahil olmak üzere 100 milyon dolarlık katkıda bulunacak. BioNTech ise aşının üretimi için aynı değerde patent hakları ve teknik bilgi yatırımı yapacak.

İki şirket aslında birkaç ay önce güçlerini birleştirmişti. 13 Mart'ta BioNTech'in mRNA tabanlı BNT162 aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılmasında ve pazarlanmasında Çin'de ortak çalışacaklarını açıklamıştı.

Yeni anlaşmada ise iki tarafın da girişimin yarısına sahip olacağı aktarıldı. Çinli ilaç devinin açıklamalarına göre girişimin Şanghay'da kurulması planlanıyor.

Söz konusu anlaşmanın duyurusu, dünya liderlerinin aşı patentlerinden feragat edilip edilmeyeceğini tartıştığı sırada geldi. 

Alman hükümeti ve BioNTech, ekim ayında Hindistan ve Güney Afrika'nın sunduğu feragat teklifine karşı çıkıyor.

Ancak geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın öneriyi desteklediğini açıklamasının ardından birçok lider harekete geçti ve desteğini sundu. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya lideri Vladimir Putin ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva, öneriyi destekleyenler arasında yer aldı.

Öte yandan BioNTech'in kurucu ortağı Özlem Türeci, bunun kötü bir fikir olduğunu, hayata geçirilse bile gelecek 12 ay içinde hazır edilebilecek aşı miktarının artmayacağını söylüyor.

Bu açıklamaların ardından büyük bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kalan BioNTech, yoksul ülkelere aşı tedariğinde “kâr amacı güdülmeyen” bir fiyat vermeyi planladıklarını duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Birliği'yle Pfizer/BioNTech arasında 1.8 milyar doz aşı anlaşması09 Mayıs 2021 Pazar 13:45
  • Prof. Dr. Cinel: 2 doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:20
  • Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:40
  • Ramazan’da sıvı kaybını önlemenin yolları08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:20
  • Şiddetli öksürük yüzünden kaburgaları kırıldı08 Mayıs 2021 Cumartesi 20:20
  • Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı08 Mayıs 2021 Cumartesi 19:40
  • "Toplam 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi" 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:55
  • Almanya'da Covid-19 vaka sayısı 3.5 milyonu geçti08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:20
  • AB, Aşılarda Fikri Mülkiyet Haklarının Kaldırılmasının Çözüm Olmadığı Görüşünde08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:20
  • AB'den ''Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılması sorunu çözmez'' mesajı08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti