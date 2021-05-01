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BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

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Alman aşı üreticisi BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'in geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 ila 15 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurduğu bildirildi.
BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu

BioNTech şirketinden yapılan açıklamada, 12-15 yaş grubu çocuklar için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) müracaat edildiği, Ajansın onay vermesi durumunda 27 AB ülkesinde aşının bu yaş grubunda uygulanmaya başlayabileceği ifade edildi.

 

Açıklamada halihazırda "Acil Kullanım İzni" için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Şirket kısa süre önce ABD'de 12 ila 15 yaş grubundaki 2 bin 260 kişi üzerinde yaptığı klinik çalışmanın yüzde 100 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu.

Açıklamada yan etkilerin 16-25 yaş grubundakilere denk geleceği belirtildi.

EMA'nın onay vermesi halinde, haziran ortasında 27 AB ülkesinde 12-15 yaş grubundaki çocuklara aşı yapılabilmesinin planlandığı aktarıldı.

EMA bilimsel değerlendirmeleri bekliyor

AB yetkilileri de BioNTech-Pfizer aşısının çocuklara da uygulanması için bilimsel değerlendirmelerin ve çalışmaların sonucunu beklediklerini aktardı.

AB ülkeleri için BioNTech-Pfizer aşısından 1,8 milyar doz daha satın almak üzere müzakereler yürüttüklerini hatırlatan AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, bu sayede EMA'dan onay çıkması halinde çocukları da aşılamak için yeterli doza sahip olacaklarını söyledi.

Mamer, AB Komisyonunun birlik sınırları içindeki çocuk nüfusunu aşılamada hesaba katmadığına yönelik eleştirileri reddetti.

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