BioNTech'e Covid aşısının iddia edilen yan etkileri nedeniyle Almanya'da açılan davanın ilk duruşması ertelendi

Reuters haber ajansı, davacının avukatının, davanın farklı hakimler tarafından görülmesi için dilekçe vermesinin ardından duruşmanın ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşı dünyanın birçok ülkesinde kullanılan BioNTech şirketinin, aşının yan etkileriyle ilgili açılan tazminat davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu.
Reuters'a konuşan Rogert & Ulbrich hukuk firmasından avukat Tobias Ulbrich, davanın bir grup yargıç tarafından görülmesini ve şu anda atanmış olan tek yargıcın önyargı nedeniyle reddedilmesini istedi.
Hamburg'da davayı görecek olan mahkeme, davacı tarafın talebinin görüşülmesinin birkaç gün alabileceğini belirterek yeni duruşma tarihini açıklamadı.
Şirketin merkezinin bulunduğu Almanya'da açılan davada, kimliğinin gizli tutulmasını talep eden davacı, aşının vücudunda yan etkiler bıraktığı iddiasıyla en az 150 bin euro tazminat talep ediyor.
Davacı aşı sonrası vücudunun üst kısmında ağrı, el ve ayaklarında şişkinlik, uyku bozukluğu ve yorgunluk çektiğini iddia ediyor.
Reuters Hamburg'da görülecek bu davayı Almanya'da "yüzlercesinin takip edebileceğini" yazdı.
BioNTech Türkiye kökenli Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin tarafından kurulmuştu.
Türeci ve eşi Şahin'e "insanlığa yaptıkları hizmetlerden" ötürü 2021 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verilmişti.
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