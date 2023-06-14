BioNTech'e Covid aşısının iddia edilen yan etkileri nedeniyle Almanya'da açılan davanın ilk duruşması ertelendi

Almanya'da Covid-19 aşısının neden olduğu iddia edilen yan etkilerle ilgili olarak BioNTech şirketine karşı açılan davanın bugün görülmesi beklenen ilk duruşması ertelendi.

Reuters haber ajansı, davacının avukatının, davanın farklı hakimler tarafından görülmesi için dilekçe vermesinin ardından duruşmanın ertelendiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınında geliştirdikleri aşı dünyanın birçok ülkesinde kullanılan BioNTech şirketinin, aşının yan etkileriyle ilgili açılan tazminat davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyordu.

Reuters'a konuşan Rogert & Ulbrich hukuk firmasından avukat Tobias Ulbrich, davanın bir grup yargıç tarafından görülmesini ve şu anda atanmış olan tek yargıcın önyargı nedeniyle reddedilmesini istedi.

Hamburg'da davayı görecek olan mahkeme, davacı tarafın talebinin görüşülmesinin birkaç gün alabileceğini belirterek yeni duruşma tarihini açıklamadı.