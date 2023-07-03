  • BIST 5.990,00
  • Altın 1603.111
  • Dolar 26.0597
  • Euro 28.3753
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Bir Haftada 10 Yangın Meydana Geldi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 10 Yangın Meydana Geldi

        26 Haziran - 02 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (11) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 364,850 TL’dir.

 

        Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, faal fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, yanıcı madde dökülerek yakma ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

 

            Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılması, kuyuya düşen kuzunun, aracın motor bölümünde sıkışan kedinin ve 4. kattaki apartman dairesinin balkonunda mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

5

Gazimağusa

2

Girne

2

Yeşilköy

1

TOPLAM

10

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

4

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

3

Yanıcı Madde Dökülerek Yakma

2

Faal Fritöz İçerisindeki Yağının Isınıp Alevlenmesi

1

TOPLAM

10

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

İş Yeri                                                 

3

Sair

2

Çöp

1

Anız

1

Motorlu Araç

1

Kuru Ot                                                                                                             

1

Ev

1

TOPLAM

10

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

3

Girne

3

Gazimağusa

3

Yeşilköy

1

Çağlayan

1

TOPLAM

11

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

4

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

3

Özel Görev

2

Yol Güvenliği Sağlanması

1

Su Verme

1

TOPLAM

11

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs'ta plastik ürün tartışması!03 Temmuz 2023 Pazartesi 11:09
  • 25'inden sonra yapılan zamlar Aralık'taki Maaşlara yansıtılacak03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:57
  • Hristodulidis akaryakıt ve elektrik sübvansiyonuna son verilmesi kararını savundu03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:38
  • Yarkıner: Girne - Değirmenlik Anayolu halen denetime uygun yapıda değil!03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:24
  • Arıklı: Yolların belli bir noktasına gelip mahkemeden dur emri alıyoruz03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:53
  • 2 bakanın görevden alınması bekleniyor!03 Temmuz 2023 Pazartesi 09:14
  • 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı!03 Temmuz 2023 Pazartesi 08:58
  • 4 kişi hayatını kaybetti!03 Temmuz 2023 Pazartesi 08:13
  • Özersay: Rum Lider BM’nin yerine AB’yi koymaya çalışarak boşa kürek çekiyor02 Temmuz 2023 Pazar 20:57
  • 6 günlük tatil sona erdi!02 Temmuz 2023 Pazar 20:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti