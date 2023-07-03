Bir Haftada 10 Yangın Meydana Geldi

26 Haziran - 02 Temmuz 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (10) adet yangın ve (11) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 364,850 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, faal fritöz içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, yanıcı madde dökülerek yakma ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılması, kuyuya düşen kuzunun, aracın motor bölümünde sıkışan kedinin ve 4. kattaki apartman dairesinin balkonunda mahsur kalan şahsın kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
5
Gazimağusa
2
Girne
2
Yeşilköy
1
TOPLAM
10
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti
4
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre
3
Yanıcı Madde Dökülerek Yakma
2
Faal Fritöz İçerisindeki Yağının Isınıp Alevlenmesi
1
TOPLAM
10
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
İş Yeri
3
Sair
2
Çöp
1
Anız
1
Motorlu Araç
1
Kuru Ot
1
Ev
1
TOPLAM
10
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
3
Girne
3
Gazimağusa
3
Yeşilköy
1
Çağlayan
1
TOPLAM
11
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Can Kurtarma
4
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
3
Özel Görev
2
Yol Güvenliği Sağlanması
1
Su Verme
1
TOPLAM
11
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.