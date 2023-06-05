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Bir Haftada 13 Yangın Meydana Geldi

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 13 Yangın Meydana Geldi

29 Mayıs - 04 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (13) adet yangın ve (19) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 312.400 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, aracın turbosunun ısınarak alevlenmesi, kişi/ler tarafından yakma ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, deniz kenarındaki kayalık alanda ayağı kırılan şahsın kurtarılması, aracın makine bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

3

Geçitkale

3

Lefkoşa

2

Gemikonağı

2

Güzelyurt

1

İskele

1

Dipkarpaz

1

TOPLAM

13

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Tellerinin Birbirine Temas Ederek Atılan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması

 

4

Kişi/Ler Tarafından Yakma

4

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

2

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

1

Aracın Turbosunun Isınarak Alevlenmesi

1

Kaynak Makinesinden Çıkan Kıvılcımların Kuru Otları Tutuşturması

 

1

TOPLAM

13

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Kuru Ot                                               

5

Bahçe

2

Motorlu Araç                                      

2

Ev

1

Ekin

1

Orman

1

Çöplük Alan

1

TOPLAM

13

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

9

Girne

6

Gazimağusa

3

Güzelyurt

1

TOPLAM

19

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangına Karşı Tedbir Alma

5

Can Kurtarma

5

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

4

Yangın Eğitimi

4

Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

TOPLAM

19

                                                                                                                                 

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