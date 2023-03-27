  • BIST 5.030,17
  • Altın 1199.587
  • Dolar 19.0894
  • Euro 20.5722
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail’de savunma bakanının görevden alınması protestoları körükledi

Bir Haftada 4 Yangın Meydana Geldi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Bir Haftada 4 Yangın Meydana Geldi

13-19 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (4) adet yangın ve (44) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 201.500 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devreler ve bilinmeyen kişi veya kişilerce temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise, aracın altına sıkışan kedinin, rögar içine düşüp sıkışan, dağlık alanda mahsur kalan, iki depo arasına sıkışan köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliğinin sağlanması, balıkçı teknesinden su tahliyesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

2

Geçitkale

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

4

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Kısa Devre

3

Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması

1

TOPLAM

4

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç                                      

2

Depo

1

Çöp                                                     

1

TOPLAM

4

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

16

Gazimağusa

13

Güzelyurt

9

Girne

2

Geçitkale

2

İskele

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

44

 

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangın Eğitimi

16

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

9

Can Kurtarma

7

Yangına Karşı Tedbir Alma

6

Özel Görev

4

Yol Güvenliğinin Sağlanması

1

Sel Baskını – Su Çekme

1

TOPLAM

44

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı27 Mart 2023 Pazartesi 14:47
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm27 Mart 2023 Pazartesi 14:41
  • İsias davasını takip eden komitenin özet raporu Meclis'te okundu27 Mart 2023 Pazartesi 14:35
  • CTP Milletvekili Fikri Toros: “Yatırım ikliminin iyileştirilmesi gerekiyor”27 Mart 2023 Pazartesi 14:10
  • Meclisin ışıkları neden kapatıldı?27 Mart 2023 Pazartesi 14:00
  • Meclis Genel Kurulu toplandı27 Mart 2023 Pazartesi 13:54
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası: Liman hizmetleri, paydaşlar tarafından sürdürülsün27 Mart 2023 Pazartesi 13:10
  • Ataoğlu'nun ’27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ mesajı...27 Mart 2023 Pazartesi 12:51
  • KTMMOB, bazı belediyeleri ziyaret etti27 Mart 2023 Pazartesi 11:20
  • Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, deprem bölgelerindeki kütüphanelere destek kararı aldı27 Mart 2023 Pazartesi 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti