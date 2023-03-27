Bir Haftada 4 Yangın Meydana Geldi

13-19 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (4) adet yangın ve (44) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 201.500 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devreler ve bilinmeyen kişi veya kişilerce temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, aracın altına sıkışan kedinin, rögar içine düşüp sıkışan, dağlık alanda mahsur kalan, iki depo arasına sıkışan köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliğinin sağlanması, balıkçı teknesinden su tahliyesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 2 Geçitkale 1 Yeşilköy 1 TOPLAM 4

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Kısa Devre 3 Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması 1 TOPLAM 4

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Motorlu Araç 2 Depo 1 Çöp 1 TOPLAM 4

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 16 Gazimağusa 13 Güzelyurt 9 Girne 2 Geçitkale 2 İskele 1 Yeşilköy 1 TOPLAM 44