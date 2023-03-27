Bir Haftada 4 Yangın Meydana Geldi

13-19 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (4) adet yangın ve (44) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 201.500 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, kısa devreler ve bilinmeyen kişi veya kişilerce temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise, aracın altına sıkışan kedinin, rögar içine düşüp sıkışan, dağlık alanda mahsur kalan, iki depo arasına sıkışan köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliğinin sağlanması, balıkçı teknesinden su tahliyesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
2
Geçitkale
1
Yeşilköy
1
TOPLAM
4
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Kısa Devre
3
Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması
1
TOPLAM
4
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Motorlu Araç
2
Depo
1
Çöp
1
TOPLAM
4
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
16
Gazimağusa
13
Güzelyurt
9
Girne
2
Geçitkale
2
İskele
1
Yeşilköy
1
TOPLAM
44
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Yangın Eğitimi
16
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
9
Can Kurtarma
7
Yangına Karşı Tedbir Alma
6
Özel Görev
4
Yol Güvenliğinin Sağlanması
1
Sel Baskını – Su Çekme
1
TOPLAM
44
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