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BİR HAFTADA 68 TRAFİK KAZASI: 17 YARALI

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Trafik denetimlerinde 2.190 sürücü rapor edildi, 177 araç trafikten men edildi
BİR HAFTADA 68 TRAFİK KAZASI: 17 YARALI

16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs genelinde toplam 68 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 10’u yaralanmalı, 58’i ise hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 17 kişi yaralandı. Kazaların maddi hasar miktarı ise 1 milyon 982 bin 22 TL olarak açıklandı.

Kazaların başlıca sebepleri; aşırı sürat (23), dikkatsiz sürüş (15), kavşakta durmamak (12), yakın takip (9) ve diğer etkenler (9) oldu.

İlçelere göre kazaların dağılımı ise şöyle:

  • Lefkoşa: 21

  • Girne: 17

  • Gazimağusa: 15

  • Güzelyurt: 8

  • İskele: 7

Aynı dönemde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 14.227 sürücü kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 2.190 sürücü rapor edildi ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

En sık karşılaşılan trafik suçları:

  • Sürat: 620

  • Mobil radar ile tespit edilen sürat suçları: 210

  • Tehlikeli sürüş: 25

  • Dikkatsiz sürüş: 62

  • Seyrüsefer ruhsatsız araç: 303

  • Ehliyetsiz araç kullanmak: 10

  • Alkollü araç kullanmak: 22

  • Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak: 32

  • Emniyet kemeri takmamak: 169

  • Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 125

  • Trafik ışıklarına uymamak: 8

  • Muayenesiz araç kullanmak: 87

  • Sigortasız veya kapsam dışı araç: 71

  • T izinsiz yolcu taşıma: 20

  • Cam filmi: 29

  • Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 13

  • Işık kuralına uymamak/yetersiz ışık: 43

  • Diğer suçlar: 551

Denetimlerde ayrıca 177 araç trafikten men edildi, 12 sürücü ise tutuklandı.

Polis, trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri bir kez daha uyardı

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