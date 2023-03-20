  • BIST 5.081,53
  • Altın 1211.916
  • Dolar 18.9999
  • Euro 20.3297
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Bir Haftada 9 Yangın

» »
Polis Basın subaylığı açıkladı
Bir Haftada 9 Yangın

13-19 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (33) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 134.500 TL’dir.

            Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; kısa devre, profil üretme makinesinin sıcak aksamlarına yağ temas etmesi, tamamen sönmeden atılan sigara izmaritleri, araç üzerine yanıcı madde dökülerek yakılması ve gaz kaçağı nedeniyle gazın alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

            Hususi servis olayları ise; asansörde, uçurumun kenarında ve dere yatağında mahsur kalan şahısların kurtarılması, evin garaj ile bahçe duvarı arasında ve garaj içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, havuz motorlarının bulunduğu bölümde biriken suyun tahliye edilmesi, özel görev, yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliğinin sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastane morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

5

Gazimağusa

1

Girne

1

Güzelyurt

1

Dipkarpaz

1

TOPLAM

9

 

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Kısa Devre

4

Sönmemiş Sigara İzmariti

2

Araç Üzerine Yanıcı Madde Dökülerek Yakılması

1

Gaz Kaçağı Nedeniyle Gazın Alevlenmesi

1

Profil Üretme Makinesinin Sıcak Aksamlarına Yağ Temas Etmesi

1

TOPLAM

9

 

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç                                      

4

Apartman Dairesi

2

Fabrika                                                

1

Ev

1

Sair

1

TOPLAM

9

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

17

Gazimağusa

5

Güzelyurt

4

Girne

3

Geçitkale

2

İskele

1

Yeşilköy

1

TOPLAM

33

 

 

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Yangın Eğitimi

9

Yangına Karşı Tedbir Alma

8

Can Kurtarma

6

Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

4

Özel Görev

4

Yol Güvenliği Sağlanması

1

Sel Baskını – Su Çekme

1

TOPLAM

33

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 farklı yerde trafik kazası... Kazada yaralılar var20 Mart 2023 Pazartesi 12:59
  • İki Mağazayı Soymuşlardı! Yakalandılar20 Mart 2023 Pazartesi 12:51
  • Rum Meclis Başkanından Kıbrıs sorunu açıklaması20 Mart 2023 Pazartesi 12:40
  • Bir Haftada 86 Kaza!20 Mart 2023 Pazartesi 12:33
  • Demirhan'da Hırsızlık20 Mart 2023 Pazartesi 12:13
  • Bakan Altuğra, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesini ziyaret etti20 Mart 2023 Pazartesi 12:08
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm20 Mart 2023 Pazartesi 12:05
  • Ersin Tatar: Kıbrıs’ın kendine has gerçekleri vardır20 Mart 2023 Pazartesi 11:54
  • CTP’lilerin tavrı “Siyasi popülist, demagojik, sığ!”20 Mart 2023 Pazartesi 11:52
  • Üstel: Biz işimize bakıyoruz20 Mart 2023 Pazartesi 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti