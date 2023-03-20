Bir Haftada 9 Yangın

13-19 Mart 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (9) adet yangın ve (33) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 134.500 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; kısa devre, profil üretme makinesinin sıcak aksamlarına yağ temas etmesi, tamamen sönmeden atılan sigara izmaritleri, araç üzerine yanıcı madde dökülerek yakılması ve gaz kaçağı nedeniyle gazın alevlenmesi sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; asansörde, uçurumun kenarında ve dere yatağında mahsur kalan şahısların kurtarılması, evin garaj ile bahçe duvarı arasında ve garaj içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, havuz motorlarının bulunduğu bölümde biriken suyun tahliye edilmesi, özel görev, yangın eğitimleri verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliğinin sağlanması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastane morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 5 Gazimağusa 1 Girne 1 Güzelyurt 1 Dipkarpaz 1 TOPLAM 9

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Kısa Devre 4 Sönmemiş Sigara İzmariti 2 Araç Üzerine Yanıcı Madde Dökülerek Yakılması 1 Gaz Kaçağı Nedeniyle Gazın Alevlenmesi 1 Profil Üretme Makinesinin Sıcak Aksamlarına Yağ Temas Etmesi 1 TOPLAM 9

YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Motorlu Araç 4 Apartman Dairesi 2 Fabrika 1 Ev 1 Sair 1 TOPLAM 9

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 17 Gazimağusa 5 Güzelyurt 4 Girne 3 Geçitkale 2 İskele 1 Yeşilköy 1 TOPLAM 33