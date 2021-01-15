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Bir mağaza çalışanının pozitif olduğu duyuruldu!

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Lefkoşa'da bir mağaza çalışanının pozitif olduğu duyuruldu
Bir mağaza çalışanının pozitif olduğu duyuruldu!

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Pop Music isimli işletme sosyal medya hesabı üzerinden bir çalışanlarının koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

İşletmenin açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna duyuru

Şirketimizin Lefkoşa Taşkınköy Şubesinde,

14.01.2021 tarihinde, bir (1) personelimizde Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. (NOT: Tüm personelimize 06.01.2021 tarihinde yapılan rutin testlerde Covid-19 virüsü tespit edilmemişti.) Bugün itibari ile geri kalan 15 personelimize yapılan testlerin hepsi negatifdir. Olası bir bulaşın önüne geçmek için temaslı tüm personelimizin, karantina süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılmıştır.

Personelimizin ve halkımızın sağlığı herşeyden önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uygun şekilde bir açılım sürecine gitmek tek hedefimiz ve görevimizdir. Halk sağlığını korumak ve gerekli önlemleri almak amacı ile mağazamız bugün kapalı olacak ve Sağlık Bakanlığından gerekli görüşü aldıktan sonra şirketimizin vereceği kararlar sizler ile paylaşılacaktır.

 

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