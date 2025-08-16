Bir oto galeriye ateş açıldı!

Üç araç hasar gördü, yaralanan olmadı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 01.30 sıralarında Karakum’da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto galerisine kimliği meçhul bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, açılan ateş sonucu galeride bulunan üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.