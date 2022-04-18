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Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısını 4,8 milyona çıktı

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Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı boyunca yaklaşık 4,8 milyon kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısını 4,8 milyona çıktı

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı boyunca yaklaşık 4,8 milyon kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

Örgütün verilerine göre Polonya yaklaşık 2,7 milyon ile Ukrayna'dan en çok mülteci alan ülke olarak öne çıkarıyor. Aynı şekilde, Romanya 730 bin yerinden edilmiş kişiyi kabul etti. Rusya 484 bin, Macaristan 450 bin, Moldova 421 bin ve Slovakya 332 bin kişiyi kabul ederken toplam mülteci sayısı 4 milyon 836 bin 445 olarak açıklandı.

24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen bu yaklaşık beş milyon kişi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da kaydedilen en kısa sürede en büyük insan göçünü temsil ediyor.

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