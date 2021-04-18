Bitcoin'de yüzde 10'luk sert düşüş

Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi Bitcoin, tarihi zirvesini gördükten sonra yüzde 10 civarında büyük düşüş yaşadı. Bitcoin’in düşüşüyle tüm kripto para birimleri kırmızıya döndü.

Dün gün içinde 60 - 62 bin seviyelerinde dolaşan Bitcoin, gece 03.00’da 59.000 seviyesinin altına indi. Ardından Bitcoin, yalnızca 35 dakika sonra 51.680 seviyesini gördü. Bu seviyeyi gördükten sonra ani bir dönüş gerçekleştiren Bitcoin, en azından şu anlık daha stabil bir grafik çizdi.

Dün gün içinde 60.000 – 62.000 aralığında dolaşan Bitcoin, gece 03.00’da 59.000 seviyesinin altına indi. Bu durum uyanık olan tüm gözlerin dikkatini çekti. Ardından uçurum kendisini gösterdi ve Bitcoin, yalnızca 35 dakika sonra 51.680 seviyesini gördü. Bu seviyeyi gördükten sonra ani bir dönüş gerçekleştiren Bitcoin, en azından şu anlık daha stabil bir grafik çizdi.