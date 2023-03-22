Biyologlar Derneği’nden sivrisinek mücadelesinde birlik çağrısı…

“Sivrisinek Mücadelesinde Akıllı Yaklaşımlar’’ isimli çalışma kapsamında eğitim çalışmalarını sürdüren Biyologlar Derneği ve Doğayı Koruma Derneği, sivrisinek mücadelesinde birlik çağrısı yaptı. Dernekler, “Ekoloji ve Çevre” dersi alan yaklaşık 250 öğrenciye eğitim verdi.

Biyologlar Derneği (BioDer) öncülüğünde, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) ile iş birliği içerisinde yürütülen ‘‘Sivrisinek Mücadelesinde Akıllı Yaklaşımlar’’ isimli çalışma kapsamında, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Güzelyurt TMK, Anafartalar Lisesi, İskele Evkaf TMK ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde ve “Ekoloji ve Çevre” dersi alan yaklaşık 250 öğrenciye eğitim verildi.

Gizem Mulla Biyologlar Derneği (BioDer) adına yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı'nın desteğiyle sürdürülen çalışmanın amacının sivrisinek mücadelesinde hem insan hem de doğa dostu yöntemlerin benimsenmesinin sağlanması olduğunu kaydetti.

Mulla, proje kapsamında verilen eğitimlerde, öğrencilere ülkede bulunan sivrisinek türleri, sivrisineklerin yaşam döngüleri, yumurtalarını nerelere bırakabileceği, yumurtadan çıkan larvaları nasıl tanıyacakları ve hiçbir kimyasal kullanmadan bu canlılar ile nasıl mücadele edebileceklerinin anlatıldığını belirtti.

Mulla, aynı zamanda sivrisineklerden bulaşabilecek Sıtma, Zika, Dang Humması, Chikungunya ve Batı Nil Virüsü gibi bulaşıcı olan ve ölümcül olabilen hastalıkların da öğrencilere tanıtılarak, adanın risk altında olduğunun vurgulandığına dikkat çekti.

“BİR SONRAKİ PANDEMİ SİVRİSİNEKLERLE GELEBİLİR”

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bir sonraki pandeminin sivrisineklerle bulaşan bir hastalık olacağı öngörüsü bulunduğunu belirten Mulla, çok daha önemli hale gelen sivrisineklerle mücadele kapsamında bireysel olarak mücadele gösteren vatandaşlar yanında yükün büyük bir kısmını taşıyan yerel yönetimlerde sahada çalışan personele de etkili mücadele yöntemleri ile ilgili eğitimler verildiğini ve fikir alışverişinde bulunulduğunu anlattı.

Lefke Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi ve Gönyeli Alayköy Belediyesi’nde bu eğitimler verilmiş olduğunu kaydeden Mulla, talep gelmesi durumunda okullar ve belediyelerde eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

Mulla, ayrıca yine çalışma kapsamında hazırlanan mekanik mücadele yöntemlerini anlatan broşürlerin dağıtıldığını aynı zamanda eğitici film ve kamu spotunun sosyal medya ve birçok TV kanalı tarafından yayınlanmaya başladığını ifade etti.

Sivrisinek mücadelesinin sürekliliğinin başarılı bir mücadele yapılabilmesi adına büyük önem taşıdığına vurgu yapan Mulla, bu bağlamda yapılan çalışmaların takip edilmesi ve kamu spotunda yer alan bilgilerin uygulanmasının çok önemli olduğunu, tüm halkı bu konuda duyarlı olmaya ve alınabilecek basit önlemlerle sağlığı korumaya davet etti.