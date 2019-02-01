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BKP: “BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması yerinde bir karar”

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Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi, iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün masada olduğunu teyit ettiğini belirtti.
BKP: “BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması yerinde bir karar”

Birleşik Kıbrıs Partisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasının olumlu ve yerinde bir karar olduğunu kaydederek, bunu engelleme yönünde ortaya konan çabaların başarısız olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi, iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün masada olduğunu teyit ettiğini belirtti.

“BM Güvenlik Konseyi iki lidere de çağrıda bulunarak, yapıcı olmalarını ve görev tanımında anlaşarak görüşmelerin Guterres belgesi çerçevesinde en erken zamanda başlamasını talep etmiştir” diyen İzcan, görüşme masasında olanın siyasi eşitlik temelinde iki bölgeli iki toplumlu federal bir çözüm olduğunun teyit edildiğini vurguladı.

“Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teşviki ile statükocu siyasi partilerin yürüttüğü federasyon karşıtı ve ayrılıkçı politikaları iflas etmiştir” diyen İzcan,  öncelikli görevin görüşmelerin Guterres belgesi çerçevesinde bir an önce başlaması olduğunu söyledi.

“BM Güvenlik Konseyi kararı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflardan, yeşil ışık beklediğinin belirtilmesi ve en erken zamanda bu çerçevede karar verilmesini talep etmesi zamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur” diyen İzcan, her iki lidere de farklılıkları ortadan kaldırmak için bir araya gelmeleri ve BM Genel Sekreteri’ne teşvik edici, olumlu görüşlerini bildirmeleri çağrısında bulundu.

“BM Güvenlik Konseyi kararında Kıbrıs’ta yaşamı kolaylaştırmak ve iki toplum arasındaki güveni güçlendirmek için, güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi talep edilmiştir” diyen İzcan, tarafları gecikmeden birlikte hareket etmeye çağırdı.

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